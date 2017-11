Eleccions catalanes: El comitè de campanya lliga curt a Iceta

En la campanya electoral de les eleccions catalanes del 21D no veurem ballar a Miquel Iceta. El primer secretari del PSC ha confessat que el seu comitè de campanya li ha demanat que no ball ni cridi, i que vagi amb corbata per donar una imatge presidencial.

"No es pot ballar, no es pot cridar i cal portar corbata", ha dit Iceta aquest divendres a Barcelona durant la presentació d'un llibre sobre la seva figura.

Iceta ha confessat que intentarà obeir les instruccions que li ha donat el director de la campanya socialista, Salvador Illa. "Anem a per la presidència i no podem fer aquestes coses", ha assegurat. Tot i això, ha deixat una porta oberta al ball: "No es pot descartar res".