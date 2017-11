Colau explica que quan era més jove va estar a punt de ser violada

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dissabte que quan era més jove va estar a punt de ser violada. Durant l'entrega del XIIè Premi 25 de novembre, Colau ha relatat dos episodis diferents, els dos de nit, en què va aconseguir salvar-se perquè es va trobar amb un jove que la va acabar acompanyant a casa, en un cas, i amb un cotxe de policia, en l'altre.

Colau ha lamentat que en aquesta última situació, una de les primeres vegades que sortia de nit, els policies la van renyar per anar sola a aquelles hores i "vestida d'aquella manera". "Estic bastant segura que m'haguessin violat aquella nit", ha apuntat.

Colau ha explicat que una vegada, tornant a casa de nit pel centre de Barcelona, es va trobar al costat de la porta del seu edifici un home "de gran envergadura" que l'estava esperant i que se'n reia d'ella, desafiant-la, ha dit. "Em trobava atrapada, perquè estava a pocs metres de casa i no trobava escapatòria. Vaig passar moltíssima por", ha dit. Va tenir la sort de creuar-se llavors amb un noi en patinet i li va demanar que l'acompanyés. L'altre home va marxar.

Un altre cop va ser rodejada per diferents homes que van sortir de dos o tres cotxes diferents a la Rambla Catalunya i que estaven a punt d'agafar-la. Era una de les primeres vegades que sortia de nit. "Miraculosament va aparèixer un cotxe de policia i els homes van fugir, però estic bastant segura que, si no, m'haguessin violat aquella nit", ha assenyalat l'alcaldessa, que ha afegit que els agents la van renyar per ser al carrer a la nit "vestida d'aquella manera".