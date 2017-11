Iceta vol canviar el viatge a Ítaca "on moren tots i només en queda un" per un cap a la "reconciliació"

El primer secretari i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, vol canviar "el viatge a Ítaca" per un full de ruta cap "a la reconciliació" a partir del 21-D. Iceta ha recordat que a la llegenda grega, en què s'han inspirat tant Artur Mas com Carles Puigdemont, acaben "morint tots" i només Odisseu arriba a destí. "Per això jo proposo un canvi de viatge cap a la reconciliació, perquè vull que Catalunya guanyi i no col·leccioni falses jornades històriques", ha assegurat el socialista. El candidat del PSC també afirma, en aquest sentit, que les eleccions no han de servir "per premiar els independentistes que ens han dut al caire del precipici, i que ara ens volen fer donar una passa endavant". Davant d'això, Iceta aposta per "arribar a tots els catalans" perquè a través de la negociació "s'abandoni la rauxa" i es recuperi el catalanisme "pragmàtic".

Miquel Iceta ha participat aquest dissabte a la XXII Trobada d'Economia de S'Agaró. El candidat del PSC ha centrat la primera part de la intervenció a desgranar els eixos socials que els socialistes porten al seu programa per al 21-D. Iceta ja ha avançat que, si surt escollit president, una de les seves prioritats serà "el contracte social", tot i que també ha lamentat que aquests comicis seran "més de projecte que de programa".

El candidat ha afirmat que Catalunya arriba a les eleccions amb "una societat dividida, una economia debilitada i una imatge deteriorada". El primer secretari ha recordat que des dels socialistes es va "treballar com ningú" per evitar "tant la DUI com el 155", però que quan la solució estava "a tocar dels dits", el president Puigdemont es va fer enrere "pressionat pels sectors més radicals de l'independentisme".

En aquest "fracàs", però, Miquel Iceta tampoc n'ha volgut exculpar l'executiu estatal com a corresponsable. "No estic eximint de responsabilitat el govern del PP, que no ha obert la porta a cap solució política ni ha posat diàleg per solucionar el problema", ha subratllat.



Canvi de rumb



Per al candidat del PSC, ara el 21-D ha de ser l'oportunitat perquè Catalunya "canviï el rumb de col·lisió" per un viatge "cap a la reconciliació". "A diferència del viatge a Ítaca, on moren tots i només un arriba a destí, jo vull arribar a tots els catalans", ha assegurat Miquel Iceta.

"Cal deixar enrere actituds sectàries, convidar a escoltar, a pactar, a transigir i a negociar; a retrobar el catalanisme pragmàtic que va fer gran Catalunya", ha afirmat. Per això, el candidat del PSC ha demanat "abandonar la rauxa" i la "recerca permanent d'excuses i enemics" per buscar una solució on "no hi haurà ni vencedors ni vençuts".

"En aquest moment, entre els qui proposen una solució impossible i els qui neguen el problema, jo faig una proposta democràtica i catalanista, que interpel·la al progrés", ha subratllat el primer secretari del PSC. Per a Miquel Iceta, a més, és "una injustícia tremenda i una ceguesa auto induïda" que ara es posin en dubte "les conquestes de la transició".



"Al caire del precipici"



A la XXII Trobada d'Economia, Iceta també ha parlat de possibles escenaris postelectorals. I aquí, ja ha deixat clar que el PSC "mai podrà pactar" amb els partits sobiranistes. "Les eleccions no han de servir per premiar aquells qui ens han dut al caire del precipici i que, ara, ens volen fer donar una passa endavant", ha assegurat.

Durant la seva intervenció, Iceta també ha desgranat què demanarà a l'Estat si surt escollit president. D'entrada, ha dit, "desenvolupar l'Estatut i recuperar els elements perduts de l'autogovern". I a partir d'aquí, millores en el finançament i que la Generalitat tingui "un paper fonamental" en l'execució de les inversions i en la gestió de les infraestructures.

Dins la seva bateria de propostes, Miquel Iceta també ha demanat més sensibilitat de l'Estat cap al català. "Ens ha de demostrar que no s'ocupa només del castellà", ha dit. Per això, el candidat del PSC ha proposat que l'Institut Cervantes incorpori totes les llengües que es parlin a Espanya, en comptes de "preocupar-nos perquè l'Institut Ramon Llull arribi a tot el món". "Això és federalisme i intel·ligència", ha afirmat.

Per últim –però matisant que no menys important- Iceta també ha reiterat que "Catalunya s'ha de poder llegir a la Constitució". "Ara, i després de tot el que ha passat, hi ha de trobar la seva identitat reconeguda", ha afirmat.