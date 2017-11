El jutjat que porta a Girona la querella per l'1-O demana la identificació de tots els agents

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona que porta la querella per la repressió policial el dia del referèndum de l'1-O ha demanat un informe detallat de les actuacions que es van dur a terme, i la identificació de tots els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van carregar en col·legis on es van registrar ferits.

En concret, el magistrat demana que se li faciliti el número d'identificació personal (TIP) de cada un dels policies que estaven en punts electorals, on es van fer les càrregues. Aquestes diligències responen només a les denúncies interposades per part dels afectats, però no a les de la querella conjunta que està previst que s'admeti a tràmit en breu, i en la qual hi ha sol·licitades moltes més diligències, com la d'esbrinar quins eren els responsables operatius i polítics el dia de les actuacions, una còpia de les imatges que van gravar els mateixos policies, així com les instruccions escrites que tenien els agents l'1 d'octubre a més de diversos informes.