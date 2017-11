Pintades al Port de la Selva contra el jutge que va ordenar detenir alts càrrecs del Govern

Diverses pintades realitzades per uns desconeguts van aparèixer a Port de la Selva amb missatges contra el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. L'Ajuntament ja les va esborrar. El magistrat, que investiga la causa arran de les declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal i que va ordenar les detencions, el 20 de setembre, contra diversos alts càrrecs del govern, disposava en aquest municipi de l'Alt Empordà d'un apartament que havia llogat i que feia servir com a segona residència. La notícia, avançada ahir pel diari El País, recull que finalment el jutge ha deixat l'apartament, també perquè el propietari de l'immoble no li ha renovat el contracte, sense especificar els motius, ni al·ludint a la seva condició de jutge ni a les pintades, segons explicava el mateix rotatiu.

En concret, les pintades havien aparegut fa un mes, aproximadament. Primer, al camí de ronda, en un panell informatiu i a les fustes que tapen uns contenidors. Després, van aparèixer en un edifici de la vila, un apartament que el jutge tenia llogat com a segona residència. Les pintades convidaven el magistrat a deixar el poble. «Fora j.13»; «MS j13 Fora de Port», eren els missatges que uns desconeguts van fer amb les pintades.

L'Ajuntament va esborrar els missatges del passeig, prop de l'apartament del jutge, i les pintades de l'apartament van seguir fins al passat cap de setmana. Segons El País, Ramírez Sunyer i la seva dona van anar a recollir les seves coses fa uns dies, després que el propietari els comuniqués que no els renovava el contracte, sense donar cap motiu, ni per les pintades ni per ser un jutge. El magistrat no hauria denunciat les pintades apareguts al municipi.



El ministre Catalá insisteix que hi ha una «campanya d'assetjament»

Precisament, ahir, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va insistir a denunciar una suposada «campanya d'assetjament i pressió» a servidors públics «en general» i en particular a jutges, fiscals i lletrats. Segons Catalá «hi ha jutges que han manifestat voluntat de trasllat per pressió de diversa índole».

En roda de premsa posterior al Consell de Ministres va dir que hi ha «casos puntuals i amb noms i cognoms» que s'han posat de manifest i han estat denunciats per les suposades víctimes, això com «concentracions tumultuàries» davant actuacions judicials. Va destacar que els congressos d'associacions de jutges i fiscals estan donant premis als companys que treballen a Catalunya «perquè saben la pressió que estan tenint». «Una de les responsabilitats de tot governant és fomentar convivència, respecte, regles de la democràcia, i tant de bo que deixin de tenir lloc aquests fets», va afegir.

Dimecres, al Congrés, Catalá va emplaçar els independentistes a «demanar perdó» per haver creat un clima on es produeixen, va dir, «escraches» als jutges, «pintades als comerços i habitatges», i «talls de subministraments elèctric i d'energies a servidors públics com els jutges i fiscals», va reblar.