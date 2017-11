El president de la Cambra de Comerç d'Espanya veu en Santi Vila 'un líder de futur'

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, de Freixenet i de la Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, ha assegurat que veu l'exconseller Santi Vila "un líder de futur". Des de la XXII Trobada d'Economia de S'Agaró, on ha moderat la taula rodona del matí, Bonet ha definit el conseller dimissionari com "una bona persona, intel·ligent, sensata i prudent", tot i admetre que hi discrepa en alguns aspectes. Entre aquests, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, ha lamentat que Vila diferenciï entre "nosaltres" i "ells" (en referència als catalans i als espanyols). "Jo no crec en això, nosaltres som nosaltres. Tots", ha dit. "Som els mateixos i allò que hi ha, en tot cas, són matisos", ha insistit. "Però el futur de Catalunya ha de ser el futur moderat que ell representa, dins la Constitució i la llei", hi ha afegit.

Josep Lluís Bonet ha participat com a moderador a la taula de debat 'Espanya-Iberoamèrica: Una mirada europea', que s'ha fet aquest dissabte a la Trobada d'Economia de S'Agaró. Abans d'iniciar el debat, però, Bonet ha augurat que l'exconseller de Cultura i Empresa, Santi Vila, és "un líder polític de futur" perquè "es va retirar en el moment" en què el Govern "va decidir anar per un camí absolutament inacceptable".

Per a Bonet, que ahir va assistir al sopar-debat on va participar Vila, el conseller dimissionari és "una persona intel·ligent, prudent, sensata" i que "té futur polític a Catalunya". "Perquè el futur ha de ser el pensament moderat que ell representa, dins la Constitució i la llei; no podem anar per altres vies perquè ens portarà autèntics desastres", ha subratllat el president de la Cambra de Comerç d'Espanya.

Bonet sí que ha admès, però, que discrepa amb Santi Vila en alguns aspectes. Sobretot, ha lamentat que als seus discursos hi hagi "una diferenciació" entre "nosaltres" i "ells" (en referència als catalans i als espanyols). "Al meu entendre, som els mateixos i allò que hi ha, en tot cas, són matisos", ha dit el president de Freixenet.