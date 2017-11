Puigdemont avisa que el 21-D ´el tripartit del 155 ha de sortir derrotat de les urnes´

El president cessat Carles Puigdemont i candidat de Junts per Catalunya ha defensat aquest dissabte que el 21-D "el tripartit del 155 ha de sortir derrotat de les urnes" i que el president espanyol, Mariano Rajoy, n'haurà d'assumir "les conseqüències". En un discurs durant la presentació de la candidatura prop de Bruges, a Bèlgica, Puigdemont ha dit que Junts per Catalunya "ha vingut a posar l'esperança, el pacifisme i el diàleg" i "a empoderar la gent".

"El moment transcendeix els partits polítics", ha dit Puigdemont, que ha recordat que hi ha "una demanda dels ciutadans" per fer "coses diferents, amb gent diferent i de manera diferent". Puigdemont ha dit que la llista pretén que "bona part de la ciutadania s'hi reconegui i s'hi pugui emmirallar". "Ara ens cal ser militants de Catalunya, que és el que demana la gent, això no va de partits polítics"; ha defensat.