Puigdemont demana mantenir un diàleg «bilateral» amb Rajoy a Bèlgica

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ratifica en una entrevista difosa ahir per la ràdio pública alemanya «Deutschlandfunk» que no demanarà asil a Bèlgica, assegura que no està fugat i demana dialogar «bilateralment» amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.

«Vull parlar i he de parlar amb el president del Govern i cal parlar bilateralment, perquè el problema que hi ha a Catalunya no existeix en una altra comunitat autònoma espanyola», manifesta Puigdemont. Preguntat sobre si acceptaria dialogar amb Rajoy a Brussel·les, assegura que sí, perquè la solució és «seure a parlar»: «ja n'hi ha prou de policia, ja n'hi ha prou de fiscals i de jutges i d'empresonaments», reclama.

Advoca així per escoltar les propostes de l'altre sobre una base «de reconeixement mutu»: «potser avancem i potser trobem un punt intermedi que ens convenci», afegeix. Segons la seva opinió, una reforma constitucional actualment resulta «impossible», perquè al Parlament les forces minoritàries no tenen poder per intervenir de forma decisiva.

«Tenim nosaltres una proposta, estat independent; estem disposat a escoltar quina és la proposta de l'Estat espanyol, però no pot ser el que avui forma part del problema, l'actual estatus quo», afegeix. Puigdemont, que segueix considerant-se president de Catalunya perquè, al seu parer, qui l'ha cessat «no té autoritat» per fer-ho, insisteix que no demanarà asil i estima que mai ha estat «ni un minut fora de la llei», ja que va arribar a Bèlgica legalment i quan es va assabentar de la petició d'extradició es va posar a disposició de les autoritats del país.

«En cap moment he estat ocult, fugat, escapant de la justícia; he donat la cara, la vaig a donar i vaig a assumir les meves responsabilitats. La meva intenció no és escapar-me», manifesta després d'explicar que a Bèlgica, independentment de quin sigui el resultat del procés d'extradició, sent que pot defensar els seus dret i també els dels seus companys de Govern empresonats.



«No tinc alternativa»

Preguntat sobre si estaria disposat a anar a la presó, considera que no té «una altra alternativa», perquè no vol «ser un fugat», encara que es pregunta què passaria si ha d'anar a la presó després de guanyar unes eleccions i de ser investit president de la Generalitat.

En la seva opinió, si després de fer-ho tot per derrotar l'independentisme -«empresonant, exiliant, pegant a la gent»- el resultat de les eleccions del 21 de desembre és similar al dels últims comicis, «Rajoy té un problema, perquè el ha intentat tot i no només no ha acabat amb el problema, l'ha fet gran». «La derrota serà per a Espanya», insisteix Puigdemont, que assegura que va formular «infinitat d'ofertes de diàleg» a Rajoy i que aquest li va dir «literalment, no puc i no vull»; «I m'ho va dir a la cara», postil·la. Preguntat sobre si acceptaria una proposta d'un sistema fiscal similar al basc i més garanties per al reconeixement de la cultura i la llengua catalana, recorda que això ja ho va proposar l'expresident català Artur Mas i va ser rebutjat i es mostra convençut que ara això no està damunt de la taula.



«Desdramatitzar la divisió»

«Vol l'estat espanyol posar a sobre de la taula aquesta proposta? Ja li avanço que estem disposats a escoltar tot». afegeix Puigdemont, qui demana «desdramatitzar» la divisió social a Catalunya perquè una societat democràticament madura està preparés per afrontar tots els debats