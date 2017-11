TV3 no podrà utilitzar les expressions «Govern a l'exili» o «consellers exiliats»

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibit a TV3 utilitzar les expressions «Govern a l'exili» o «consellers exiliats» perquè entén que infringeix el principi de neutralitat informativa. Per contra, l'ens avala l'expressió «llista del president», «consellers del PDeCAT» o «consellers del Govern de Puigdemont», que considera que no vulneren cap dels principis de la LOREG.

La resposta de la Junta sorgeix del recurs presentat per Cs, que considera que la televisió pública s'ha de limitar a explicar «el que està passant» i ser «neutral». «TV3 no pot ser telePuigdemont i el germà gran del procés. No hi ha cap govern ni president a l'exili», va afirmar el portaveu de Ciutadans, Fernando de Páramo, en un contacte informatiu amb els mitjans a l'Hospitalet de Llobregat. La Junta ha remès l'acord a la CCMA i li dona 24 hores per recórrer.

En l'escrit de Cs, el partit considera que TV3 ha efectuat un seguiment informatiu que no s'ajusta ni a la legalitat ni al principi de neutralitat informativa atorgant el càrrec de president i consellers a càrrecs destituïts.

Des del partit taronja van explicar que van presentar el recurs perquè «els preocupa» que la cadena sigui de tots els catalans «perquè la paguem tots». En aquest sentit, Ciutadans va subratllar que ho defensaran al llarg de la campanya tal com porten fent des de fa un temps.