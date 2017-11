Iceta «acomiada» a Junqueras i Puigdemont per haver estat mals «operaris de la política»

El cap de llista del PSC per a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, ha defensat la manera d'afrontar la política com un "ofici", en què els que s'hi dediquen són "operaris". "I a la política, el normal és que, si fas malament la feina, t'acomiadin", ha explicat el també primer secretari els socialistes catalans.

"I aprofito per acomiadar cordialment Carles Puigdemont i Oriol Junqueras perquè han fet molt malament la seva feina", ha constatat Iceta arrencant els aplaudiments dels assistents a la presentació de la plataforma de suport del candidat socialista, que s'ha fet aquest diumenge al Museu FAD de Barcelona.

Les adhesions es materialitzen firmant el manifest 'Compromís amb Iceta', que ja compta amb més de 200 signatures de professionals de diversos àmbits així com de representants institucionals i exdirigents del PSOE i del PSC.

En àmbits com el món de la cultura i de l'esport destaquen noms com el de les actrius i directores teatrals Núria Espert i Rosa Maria Sardà, l'escriptor Javier Cercas, el dissenyador Javier Mariscal o l'exgimnasta i medallista olímpic Gervasio Deferr.

Per la seva banda, exministres i dirigents històrics de la formació com Josep Borrell, Joaquín Almunia, Narcís Serra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Carlos Solchaga o Carmen Alborch, també donen suport a Iceta, així com l'expresident de la Generalitat, José Montilla, l'exprimer secretari, Pere Navarro, o l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.