Rivera compara Puigdemont amb Le Pen per voler "destruir" la Unió Europea

El líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha equiparat aquest diumenge l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb la política francesa Marine Le Pen, ja que, al seu entendre, "nacionalisme i populisme són dues cares de la mateixa moneda" que volen "destruir" la Unió Europea. "Ara ho entenem tot, ara se li ha caigut la careta populista i nacionalista. Tots els populismes són iguals, volen destruir la UE", ha assegurat Rivera en un míting de precampanya a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, en el qual també ha participat la candidata de la formació taronja a la Generalitat, Inés Arrimadas.

Rivera s'ha referit així a una informació segons la qual Puigdemont s'hauria mostrat a favor de consultar als catalans per decidir la seva permanència o no a la UE en cas que Catalunya fos independent. "Això demostra que la batalla de Catalunya és també la batalla d'Europa", ha subratllat el líder de la formació taronja, que ha cridat a votar de forma "massiva" el proper 21 de desembre per aconseguir que hi hagi un govern "constitucionalista" per primera vegada en democràcia.

De fet, l'acte celebrat a l'Hospitalet ha servit per descobrir el lema que farà servir Cs en la campanya electoral, "Ara sí votarem", així com el cartell, en què es veu a Acostades subjectant un gran cor amb les banderes catalana , espanyola i europea. Un triple sentiment que, segons Rivera, comparteixen la majoria dels catalans, que en els últims anys havien estat en silenci: "Però no saben el que han fet, ens han despertat i ens han unit".

En aquest sentit, el líder de Cs ha cridat a concentrar el vot en la formació taronja el proper 21 de desembre perquè es compleixin les enquestes que pronostiquen que la seva candidatura obtindrà uns resultats similars als dels grans partits independentistes, que podrien perdre la majoria al Parlament.

Demana a Iceta i Sánchez que no posin "pals a les rodes"

Rivera també ha aprofitat l'acte en un dels feus del PSC per llançar un dard contra el candidat socialista, Miquel Iceta, a qui ha reclamat que no obstaculitzi una possible investidura d'Inés Arrimadas. En la mateixa línia, la candidata ha demanat a Iceta que no posi "pals a les rodes per acabar amb el Procés i formar un govern nou i unit", d'una majoria no nacionalista perquè els partits que volen seguir dins d'Espanya tenen "la obligació moral "d'unir-se.

"Em comprometo a que si en aquestes eleccions, com diuen les enquestes, podem tenir una alternativa al separatisme, si podem guanyar per primera vegada els que no volem separar-nos de la resta d'Espanya i de la resta d'Europa, jo em deixaré la pell per formar un govern alternatiu que escolti als ciutadans ", ha recalcat la candidata entre crits de" presidenta ".

Igualment, Rivera s'ha dirigit al líder del PSOE, Pedro Sánchez, perquè "no posi pals a les rodes, que ell no es juga el passaport i jo sí, i ell no es juga la nacionalitat i jo sí". "Com ens juguem tant, no és moment de tonteries, de sectarismes, de vetos ni de 'no és no'. És moment de 'sí és sí'; de si a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa", ha exclamat el líder de Ciutadans.

Albert Rivera ha exigit als socialistes que no pactin amb els nacionalistes, ja que al seu entendre no es pot estar negociant amb els que volen "destruir" el país. Així, ha sostingut que l'única manera d'avançar en un projecte de futur per a Espanya és resoldre prèviament el "gran problema" que Puigdemont ha creat a Catalunya.

"Als nacionalistes no cal copiar-los, senyor Iceta i senyor Sánchez, cal derrotar-los", ha resolt Rivera, arrencant els aplaudiments de les més de 1.200 persones que han assistit al míting de l'Hospitalet.