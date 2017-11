Rivera demana suport als socialistes que estiguin «farts del nacionalisme»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va defensar que el seu partit representa el vot «útil» el 21-D i va demanar el suport als socialistes que estan «farts del nacionalisme» i desencantats en veure com el PSOE no està defensant els seus interessos a Catalunya. «Que no es conformin! Els obro les portes. Aquesta és casa seva», va destacar Rivera, defensant que Ciutadans és l'únic partit «segur» per guanyar Oriol Junqueras i Carles Puigdemont en les properes eleccions catalanes.

Ciutadans, va assegurar Rivera davant el Consell General del partit, «no és només la casa de la llibertat i la igualtat, és el refugi i l'esperança», l'«únic» que pot frenar el separatisme i es veu fort per liderar un govern constitucionalista i «aturar el procés».

Per part seva, el cap de llista de Ciutadans a Girona, Jean Castel, va manifestar que la intenció del partit després dels comicis serà pal·liar el «dèficit policial» que pateix la província de Girona. Castel va destacar que el més important és superar la «paràlisi» que viu el Parlament de Catalunya des de fa mesos.

Per al líder de Ciutadans a Girona la prioritat és «reprendre la convivència a Catalunya» i aconseguir «una societat que comenci a caminar una altra vegada junta per així poder aportar solucions al problema».