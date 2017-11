Detenen un lladre que va atracar una joieria fa 2 anys

Un dels lladres que va participar en un robatori violent amb armes de foc en una joieria de Barcelona el desembre del 2015 ha estat detingut quasi dos anys després a Anglaterra. En l´atracament hi van participar tres persones més i es van endur 210.000 euros en joies.

L´atracador va ser detingut per la Policia Metropolitana de Londres, després de rebre l'alerta de la policia xilena que estava viatjant en avió a aquesta ciutat des de Santiago de Xile. L'arrestat –un home xilè de 38 anys- ha estat extradit a l'estat espanyol per ingressar a presó, on complirà pena privativa de llibertat pel robatori violent a la joieria.

El robatori va ser durant el desembre del 2015, quan quatre individus van irrompre de forma violenta i exhibint armes de foc en una joieria ubicada en un centre comercial de Barcelona.

Un dels vigilants de seguretat va perseguir els atracadors fins al pàrquing del centre comercial, on amb l'ajuda d'un altre vigilant i la col·laboració ciutadana van retenir un dels atracadors. Aquest no va dubtar en obrir foc contra els vigilants, que es van haver de refugiar-se.

Els quatre atracadors van poder fugir amb el botí en un vehicle de gamma alta, a l´interior del qual els esperava un cinquè lladre al volant.

Els Mossos van iniciar una investigació que va permetre determinar que els autors del robatori eren delinqüents experimentats i amb una gran experiència.