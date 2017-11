Els consellers empresonats i Jordi Sànchez demanaran declarar al Suprem per sortir de la presó

Les defenses dels consellers empresonats i de Jordi Sànchez tenen previst presentar aquest dimarts un escrit davant del Tribunal Suprem en què es demanarà que declarin davant d'aquest tribunal, que divendres passat va decidir assumir les causes contra ells per rebel·lió, sedició i malversació que fins ara s'instruïen a l'Audiència Nacional. La petició de declaració, però, es limitarà a si es mantenen o no els supòsits de la presó incondicional dictada per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, sense entrar al fons de la qüestió. Per la seva banda, fonts de la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han assegurat que tenen previst presentar un escrit al Suprem al llarg de la setmana, però que estan estudiant amb quines peticions.

Segons fonts jurídiques, les defenses dels consellers del PDeCAT i de Jordi Sànchez tenen previst sol·licitar en l'escrit que presentaran aquest dimarts la llibertat dels seus clients i declarar exclusivament sobre si encara es donen els supòsits esgrimits per Lamela per ordenar el seu ingrés a presó. Els advocats no volen que en aquesta declaració s'entri en qüestions de fons, com ara si acaten o no l'article 155 de la Constitució.

Fonts d'ERC també han confirmat a l'ACN que la defensa dels seus consellers empresonats té previst demanar declarar al Suprem en els mateixos termes.

Bona part dels consellers empresonats per ordre de l'Audiència Nacional formen part de les llistes d'ERC o de Junts per Catalunya (JxCat) per a les eleccions del 21-D. La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional ja va denegar la sortida de presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tot rebutjant els recursos presentants pels seus advocats. Pel que fa als recursos d'apel·lació presentats per les defenses dels consellers destituïts, estan pendents de ser resolts per aquesta sala.