Expedienten Jordi Sánchez per camuflar cartes entre els seus objectes personals

Institucions Penitenciàries ha expedientat al líder de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sánchez, per camuflar cartes entre els seus objectes personals, saltant-se el reglament comú per a tots els interns de la presó de Soto del Real.

Segons confirmen a Europa Press fonts penitenciàries, Sánchez haurà de respondre davant la Comissió Disciplinària de Soto del Real després que els funcionaris d'aquest centre descobrissin que "havia vulnerat el conducte reglamentari per a la sortida de la seva correspondència".

Per aquest motiu, s'ha sancionat amb una falta disciplinària al líder de l'ANC, que es troba a la presó des del 16 d'octubre juntament amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Sánchez podrà fer les al·legacions que consideri oportunes davant la Comissió Disciplinària.

Aquesta comissió és un òrgan multidisciplinari que vetlla per la sanció de les faltes disciplinàries. Es reuneix diverses vegades al mes i està integrat pel director de la presó, els subdirectors de règim i de Seguretat, el cap de Serveis, un funcionari i un jurista.

Les comunicacions de Jordi Sánchez amb l'exterior de la presó no estan intervingudes i pot enviar als seus familiars paquets amb la seva roba perquè sigui rentada fora de les instal·lacions de Soto del Real. Segons fonts d'aquest centre penitenciari, és en aquests paquets on ha estat interceptada part de la correspondència.

Igual que Cuixart i la resta de consellers empresonats a Estremera i Alcalá-Meco per ordre judicial, Jordi Sánchez ocupa bona part del seu temps a la presó llegint i redactant cartes que després difonen mitjans de comunicació i repliquen els seus partidaris. El passat 23 de novembre, per exemple, el diari 'Ara' va publicar una queixa seva pel fred que passava a la presó.

"No hi ha manera de contenir la voluntat d'un país", sostenia en la seva missiva Jordi Sánchez, que acompanya Carles Puigdemont a la llista per concórrer a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre convocades en aplicació de l'article 155 de la Constitució. També reconeixia que sentia el "calor" que rebia en forma de cartes de suport.

Institucions Penitenciàries va denegar el 17 de novembre a Jordi Sánchez el trasllat a la presó catalana de Quatre Camins que havia sol·licitat per estar més a prop de la seva família i del seu advocat. Dos dies després, el líder de l'ANC va presenciar durant la missa dominical com un intern acoltellava a un altre al coll, precisant atenció mèdica a l'Hospital de La Paz.