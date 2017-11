La Junta Electoral demana als mitjans públics deixar d'usar termes com «Govern a l'exili» o «consellers empresonats»

La Junta Electoral Central ha estimat parcialment dos recursos presentats per Cs contra resolucions de la Junta de Barcelona. Per una banda, demana als mitjans públics que evitin termes com '"Govern a l'exili" i "consellers empresonats" perquè considera que vulneren el principi de neutralitat i igualtat entre els candidats. Afirma que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha sigut "negligent" velant per la vigència d'aquests principis i li demana que durant la campanya "eviti usar tractaments informatius que puguin induir a confusió". "L'espectador pot arribar a la conclusió falsa que existeix un Govern legítim a l'exili, persecució política dels consellers o que una determinada candidatura és l'hereva genuïna d'aquest pretès Govern a l'exili, ocultant o disfressant la realitat ja que no existeix tal exili sinó una aplicació pura i simple de les lleis vigents a un país democràtic", recull l'escrit. D'altra banda, la junta també considera que la cobertura informativa de la manifestació del passat 11 de novembre demanant la 'Llibertat dels presos polítics' va vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa. Tanmateix, no dona mesures compensatòries a Cs, tal i com exigia el partit.

Ciutadans havia presentat dos recursos davant la Junta Electoral Central per no estar d'acord amb les resolucions que havia dictat la Junta Electoral de Barcelona. En tots dos casos, estima en part els recursos i dona, parcialment, la raó al partit d'Albert Rivera.

Un dels recursos fa referència a l'ús del llenguatge per adreçar-se a Carles Puigdemont i el seu Govern un cop s'ha aplicat el 155 i han estat destituïts. Cs criticava l'ús als mitjans públics de termes com "Govern a l'exili", "consellers empresonats" o "llista de Puigdemont". La Junta Electoral Central considera que la CCMA ha estat "negligent" en velar pel compliment de principis de neutralitat i igualtat de candidats i que aquesta terminologia pot acabar "confonent l'espectador mitjà".

En la resolució, la Junta Electoral Central nega que hi existeixi "un Govern català legítim els membres del qual estan exiliats a Bèlgica", com també diu que no és cert que hagin estat empresonats per les seves idees "en qualitat de presos polítics". Segons la resolució, la "realitat jurídica és una altra": el Govern s'ha cessat per l'aplicació del 155 i els membres empresonats ho estan "en aplicació de la Llei d'Enjudiciament Criminal". En aquest sentit, apunta que l'ús del llenguatge als mitjans públics "produeix confusió entre la realitat jurídica i aquesta altra pretesa realitat que pot afavorir electoralment algunes candidatures".

Per això, demana a la CCMMA que "eviti" aquest tipus de tractaments, especialment durant la campanya electoral.



Recurs contra la cobertura de la manifestació de l'11 de novembre



El grup de Cs també va presentar un recurs davant la Junta Electoral Central perquè la Junta Electoral de Barcelona havia desestimat una denúncia per la cobertura informativa per part dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de la manifestació 'Per la llibertat dels presos polítics' del passat 11 de novembre. Cs es queixava de la retransmissió perquè la considerava "partidista" i demanava mesures compensatòries per al seu partit.

La Junta Electoral estima en part aquest recurs i considera que la cobertura informativa de la manifestació (al llarg de 3h i 27minuts) va vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa. "No es tracta només que s'hagi retransmès en directa i de forma íntegra sinó també pel missatge que, quasi amb exclusivitat, es retransmetia; tot plegat va configurar un format televisiu que permet apreciar una posada a disposició del mitjà a favor dels interessos partidistes defensats pels convocants de l'acte", recull l'acord de la Junta Electoral Central. A més, destaca que s'ha produït aquesta cobertura en període electoral "conculcant" els principis del pluralisme polític i la neutralitat informativa.

Tanmateix, la junta no considera que Cs hagi de tenir com a contrapartida mesures compensatòries. En l'acord, destaca que la retransmissió "contrària a la llei" no es pot compensar amb "altres actuacions futures en aquesta mateixa línia", sobretot també si es té en compte que qualsevol mesura compensatòria "probablement s'hauria de fer un cop iniciada ja la campanya electoral".