L´Ajuntament de Barcelona expropia l´Antiga Cooperativa del Segle XX

L'Ajuntament de Barcelona ha expropiat l'edifici de l'Antiga Cooperativa del Segle XX, situat al barri de la Barceloneta, per uns 670.000 euros. Es tracta d'un immoble situat als números 1-3 del carrer Atlàntida i compta amb 572 metres quadrats de superfície construïda

.

Segons informa el consistori a través d'un comunicat, aquesta expropiació dona resposta a una antiga reivindicació veïnal que, des del 2006, demanava que l'edifici tornés a ser pel veïnat. Fruit d'aquesta reivindicació, durant el mandat anterior es va iniciar el procés d'expropiació de l'edifici, després de fer un canvi de planejament que qualificava l'espai com a equipament de titularitat pública.

A partir d'ara, l'Ajuntament de Barcelona iniciarà les actuacions necessàries per determinar l'estat de l´edifici, redactar els projectes necessaris per rehabilitar-lo i executar les obres.

A principis del 2018 s'engegarà un procés de debat per definir els futurs usos de l'equipament, que estarà orientat a la cultura i els joves del barri. Paral·lelament al procés de debat, el consistori durà a terme tots els estudis tècnics que permetran valorar les actuacions necessàries per dur a terme la rehabilitació de l'edifici.



Campanya veïnal

L'any 2006 va començar una campanya veïnal per recuperar el Segle XX pel barri i per esclarir les condicions de la seva dissolució i la propietat de l'immoble. L'any 2014, l'Ajuntament de Barcelona va iniciar els tràmits per poder expropiar l'edifici que han finalitzat aquest mes. La campanya per recuperar l'edifici va donar lloc també a un procés veïnal de recuperació de la memòria cooperativa i obrera de la Barceloneta.

L'edifici, amb planta baixa i tres plantes (la segona de doble alçada), va ser projectat per Miquel Niubó i Munté l'any 1939, és d'estil expressionista i es troba en desús des de principis dels anys 90. Està qualificat amb un nivell de protecció C en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l´Ajuntament de Barcelona.

Per tant, la futura actuació en aquest espai ha de mantenir la volumetria original i dels elements comuns; restaurar les façanes; aplicar el cromatisme a les superfícies i els elements de les façanes que fixi el Pla del Color de Barcelona o l'estudi cromàtic pertinent.