Mor el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha mort aquest dilluns als 69 anys. Romero de Tejada ocupava el càrrec des del juliol del 2013, en substitució de Martín Rodríguez Sol, a qui va expedientar per haver-se mostrat a favor d'una consulta sobiranista legal. El ministre de Justícia, Rafael Català, ha lamentat la pèrdua del fiscal superior de Catalunya en una piulada a Twitter. "Descansi en pau José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya. El meu afecte per a la seva família i els seus companys. Una gran pèrdua per a la justícia i la fiscalia", ha escrit el ministre a primera hora del matí. La mort de Romero de Tejada es produeix només deu dies després de la desaparició del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per una infecció renal mentre es torbava a Buenos Aires.

Romero de Tejada era el fiscal superior de Catalunya des del 2013, quan va substituir Martín Rodríguez Sol. Romero de Tejada va presentar, per ordre de l'aleshores fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, la querella contra l'expresident Artur Mar i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per la consulta del 9-N.

El fiscal superior de Catalunya també va ordenar als Mossos d'Esquadra que identifiquessin els responsables dels centres designats com a col·legis electorals del referèndum de l'1 d'octubre amb la finalitat de prendre´ls declaració com a testimoni perquè fessin entrega de la documentació de què disposaven en relació a l´1-O i per advertir-los de la seva obligació de no cedir els centres per a l´organització del referèndum.

Així mateix, Romero de Tejada va enviar una ordre als Mossos perquè precintessin els col·legis electorals abans del dissabte 30 de setembre i fins a les 21.00 hores del diumenge 1 d'octubre.