Una onada de fred polar farà caure els termòmetres i deixarà nevades al Pirineu

El desembre arribarà amb fred rigorós. A partir de dimecres entrarà a Catalunya una massa d'aire polar que farà desplomar els termòmetres i anirà acompanyada de nevades. El motiu és un anticicló situat a l'oest de les Illes Britàniques, que, juntament amb una depressió encaixada al golf de Gènova, es combinaran per arrossegar una massa d'aire molt fred -inicialment d'origen àrtic- que acabarà abraçant la major part d'Europa. La baixada serà més acusada sobretot a partir de divendres, 1 de desembre, quan les temperatures cauran entre 5 i 10 graus arreu del país. Durant el cap de setmana es preveuen glaçades fortes al Pirineu, moderades a l'interior i febles i puntuals al litoral.

A més, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen nevades al Pirineu i Prepirineu. Tampoc es descarta que al llarg de tot el cap de setmana es produeixi algun ruixat de neu o neu granulada a punts del quadrant nord-est. També, el vent de component nord i oest bufarà fort o molt fort a partir del dijous, sobretot a les zones del Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Aquest vent, en combinació amb la neu, podria produir el fenomen del torb. L'onatge s'alterarà notablement a la Costa Brava.



El fred es fa notar

Des d'ahir a la matinada ja es va començar a notar un canvi de temperatura a la província. L'estació a l'aeròdrom de Das es va llevar amb 10,1 graus negatius, una xifra que es va convertir en la mínima més baixa de tot el mes de novembre. En aquest punt de les comarques gironines s'havia donat el 17 de novembre d'ara fa deu anys una temperatura de 15,6 graus negatius. Aquesta estació no va ser l'única que va registrar mínimes destacables. En molts punts de la demarcació, el mercuri va caure en picat i es van donar temperatures per sota de zero.

Les comarques on va arribar el fred més aviat van ser el Ripollès i la Cerdanya. Alguns dels punts que van registrar mínimes més baixes van ser Sant Pau de Segúries (-5,8º), Puigcerdà (-5,6º), Núria-Queralbs (-4,6º), Setcases (-4,3º) o Meranges-Malniu (-4,3º).

En altres comarques com el Gironès, la Garrotxa o la Selva les mínimes no van ser tan accentuades, tot i quedar-se també a sota zero. A la ciutat de Girona per exemple, la mínima va ser de -2,9 graus quan el dia anterior, en canvi, havia estat de 3,5 positius. També es va poder notar aquesta baixada de temperatures a Olot on es va arribar als 3,5 graus negatius mentre que la matinada anterior havien estat d'1,8 sota zero.

A l'Empordà, en canvi, els registres van caure entre 3 i 4 graus però enlloc s'ha arribat a tenir una temperatura negativa. Cal destacar per exemple que al pantà de Darnius Boadella, la mínima ha arribat a 0,8 graus.



Les màximes

Pel que fa a les temperatures màximes registrades durant la jornada d'ahir, aquestes es van mantenir molt semblant al dia anterior. A la majoria de comarques van oscil·lar entre els 13 i els 15 graus, menys al Ripollès i la Cerdanya on van ser una mica inferiors baixant per sota dels 10 graus.