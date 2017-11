Entitats culturals de Lleida consideren «injustificable» aplicar el 155 per forçar el trasllat de les obres de Sixena

El portaveu de la Plataforma d'entitats culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, ha qualificat de "molt preocupant" l'escrit que el ministre de Cultura ha fet arribat al jutjat 1 d'Osca en què assegura que ordenarà que es compleixi la sentència de l'abril de 2015 que declara nul·les les compravendes de les 97 obres de Sixena per part del MNAC i la Generalitat. "És un pas més cap a l'exigència de trasllat de les obres a l'Aragó, en el marc una situació clarament abusiva com és l'ordre d'execució provisional ja que la sentència no és ferma", lamenta Quinquillà. Ara, a més, "tenim l'afegitó injustificable com és l'aplicació del 155 per forçar aquesta devolució aprofitant que tenim la Generalitat segrestada i que el marc legislatiu català ha quedat sobrepassat pel ministeri", ha afegit. Per Quinquillà es tracta d'un enfrontament molt clar cap a l'autogovern català i des de la plataforma, des de la societat civil "no ens quedarem amb els braços creuats". "La reacció hi serà de manera cívica i amb tot el compromís amb l'art", ha dit, tot i que no ha volgut concretar més.

Per Quinquillà, "generar aquesta situació extrema de conseqüències imprevisibles a les portes d'unes eleccions transcendentals pel futur de Catalunya em sembla d'una altíssima irresponsabilitat". "És censurable i d'una autèntica gravetat", ha dit.

El portaveu de la Plataforma d'entitats culturals de Lleida ha reiterat el posicionament ferm del Consorci del Museu de Lleida en la defensa de les obre. En aquest sentit ha recordat que és fonamental que la Diputació i l'Ajuntament de Lleida sumin esforços i apuntalin el compromís que el Consorci va adquirir en l'última reunió de tirar endavant les accions necessàries per preservar la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida.