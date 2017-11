ERC demana explicacions al Senat a Méndez de Vigo per les obres de Sixena

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha demanat la compareixença al Senat del ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, perquè doni explicacions sobre l'ordre que ha donat al Departament de Cultura de la Generalitat perquè traslladi les obres d'art del monestir de Sixena dipositades al Museu de Lleida. En paral·lel, els republicans també demanen la compareixença del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè valori l'impacte de la reclamació de l'IVA de les subvencions públiques al sector cultural i comunicatiu català.

El senador republicà Bernat Picornell ha considerat un "despropòsit" un "155 a la carta" que "tant serveix per cessar un Govern legítim com per exigir les obres de Sixena o asfixiar el món de la cultural".

Picornell ha acusat el govern espanyol de voler "imposar" la seva voluntat en tots els àmbits, "des del polític, a l'econòmic, al cultural". A parer del senador republicà, "ho volen arrasar tot i humiliar el poble de Catalunya".