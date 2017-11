«No sé on vaig tocar però es va disparar» justifica l'acusat de matar el seu veí

L'acusat de matar d'un tret d'escopeta un veí de 53 anys de Santa Maria de Montmagastrell (Urgell), el 18 de desembre de 2014, va assegurar que va ser un accident.

Ho va dir en la seva declaració, que va tenir lloc ahir, en la primera jornada de judici a l'Audiència de Lleida. Va explicar que els fets van tenir lloc durant un forcejament quan la víctima va intentar treure-li l'arma. «Em va agafar l'escopeta per dalt (la duia penjada) i vaig pensar: Déu meu, que em treu l'escopeta. Vaig intentar recuperar-la, no sé on vaig tocar amb la mà però es va disparar», va declarar. L'acusat, que en la seva primera declaració judicial en fase d'instrucció va declarar que creia que l'arma s'havia disparat en colpejar la moto que conduïa la víctima, va assegurar que «abans tenia molts dubtes de què va passar perquè em trobava en estat de xoc».