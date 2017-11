Reñé afirma que Méndez de Vigo no pot lliurar de manera «immediata» les peces de Sixena

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha volgut llençar un missatge de "calma" però "carregada de preocupació" després que el ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, hagi expressat la seva voluntat de lliurar a l'Aragó les 44 peces d'art originàries del monestir de Sixena que es troben al Museu de Lleida, per tal de donar compliment al requeriment del jutge d'Osca. Reñé, però, ha manifestat que aquest anunci "no planifica una execució immediata per a res de l'acceptació d'aquest requeriment del jutge", ja que abans s'haurien de dur a terme diferents tràmits administratius que "caldria definir i articular". El president de la Diputació de Lleida ha reiterat que "hi ha recursos pendents" i, per tant, "abans de prendre cap decisió "s'han de resoldre". També ha dit que si finalment Méndez de Vigo decidís lliurar les peces "incompliria clarament" l'acord "unànime" del plenari del Consorci del Museu de Lleida del 2016 per tal d'emprendre totes les accions necessàries per preservar la unitat de la col·lecció del museu lleidatà.