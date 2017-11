Rovira es mostra convençuda de la victòria el 21-D tot i que altres partits «parteixen amb avantatge electoral»

ERC-Catalunya Sí ha presentat aquest dimarts a la platja del Somorrostro de Barcelona els integrants de la llista electoral per a les eleccions del 21 de desembre. Un acte en què els protagonistes han estat, precisament, els absents: Oriol Junqueras, Meritxell Serret, Toni Comín, Dolors Bassa, Carles Mundó i Raül Romeva. En la foto de grup s'ha deixat un espai per a ells amb un cartell que recordava que també formen part de la candidatura. La número 2 de la llista i secretària general de la formació, Marta Rovira, la lamentat que altres formacions "parteixen amb avantatge" en el tret de sortida de la campanya electoral "perquè no tenen els seus líders polítics a les presó, perquè no tenen els seus líders polítics assetjats i perquè no tenen els seus líders perseguits", ha assenyalat. "Però malgrat, això, guanyarem", ha assegurat Rovira adreçant-se als seus companys de llista, que ha qualificat de gent "preparada".

Marta Rovira ha volgut donar les gràcies a les seves companyes i companys de candidatura "per voler continuar lluitant malgrat aquests informes de la Guàrdia Civil, malgrat els empresonaments i malgrat les injustícies". "El moviment sobiranista al nostre país és un moviment que té multitud de persones que estan convençudes que aquesta és la única alternativa que tenim per construir un país millor", ha afegit, insistint en què la candidatura d'ERC és una llista amb gent "preparada".

"De fet", ha afegit Rovira, "el moviment independentista té milions de persones preparades, no abatudes, il·lusionades i amb molta energia i molta força per avançar", afirma."Per molts més empresonaments i mesures cautelars injustes que dictin, d'aquestes que impedeixin que alguns puguin ser avui fent campanya, n'hi haurà d'altres suficientment preparades, il·lusionades i amb empenta i el que faci falta perquè els que ens mou és la justícia, és la dignitat i és la llibertat", ha manifestat.

En un lloc destacat de la fotografia de grup, a la primera fila, s'ha fet una fotografia en què Marta Rovira aguantava el cartell amb el nom del cap de llista de la candidatura i president d'ERC, Oriol Junqueras. Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ocupa el lloc número 4, mostrava el cartell amb el nom de Raül Romeva, a la posició 3 de la llista per Barcelona. Roger Torrent, número 2 per Girona, subjectava el cartell de la cap de llista Dolors Bassa; el número 2 a Lleida, Bernat Solé, a la de la candidata Meritxell Serret, mentre que el cap de llista per Tarragona, Òscar Peris, mostrava la de Carles Mundó. Finalment, Lluís Salvadó portava el cartell amb el nom de Toni Comín.

La secretària general d'ERC s'ha referit als absents com a "empresonats i exiliats a Brussel·les" i ha subratllat que aquesta és una situació que no es pot donar com a "normalitzada". "Que jo sigui avui aquí presentant la llista és un fet excepcional, aquí hi hauria d'haver el candidat d'Esquerra Republicana. que és l'Oriol Junqueras", ha dit. "Però un tribunal no competent el manté a la presó per un delicte que gran part de la comunitat jurídica considera que és inexistent", ha recordat. Ha declarat, però, que "assumiré el que faci falta" en aquestes eleccions i en el que succeeixi a partir del 22 de desembre.

Sobre la candidatura, Marta Rovira, ha estat destacat, novament, el fet de ser "preparada, oberta i transversal". "Que de ben segur és la llista que hauria volgut Oriol Junqueras", ha afegit. Una candidatura 'cremallera', amb la mateixa presència de dones i d'homes intercalant-se en les posicions de la llista. Tampoc falten membres destacats de Demòcrates, Moviment d'Esquerres (MES) i Avancem també amb independents que destaquen en les seves vessants, com l'atleta Núria Picas o l'activista i portaveu del moviment per als refugiants 'Casa nostra, Casa vostra', Ruben Wagensberg.

"Hem combinat el talent especialitzat amb l'experiència parlamentària", ha apuntat Rovira, qui també assenyalat que la llista és oberta "perquè hem tornat a obrir les costures del nostre partit al talent arribat de fora", i "transversal" perquè "hi tenim representada gent de procedències ideològiques diferents, d´orígens socials i geogràfics molt diversos", ha conclòs.