Ensenyament convoca oposicions per a 2.000 places a escoles i instituts

El Departament d'Ensenyament ha convocat oposicions per cobrir 2.000 places de docents d'educació infantil, primària i secundària, segons va anunciar ahir el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín.

Es tracta, segons va dir el secretari d'Estat, de les places incloses en l'oferta parcial d'ocupació pública per a aquest 2017, entre les quals figuren 1.602 places per a l'educació secundària -223 de Matemàtiques, 201 d'Anglès, 171 de Llengua Espanyola i Literatura, 163 de Geografia i Història, 136 de Llengua Catalana, 121 de Biologia i Geologia, 111 de Física i Química i 107 d'Orientació Educativa-; 373 per a infantil i primària -205 d'Anglès, 110 de Música i 58 d'Audició i Llenguatge- i, la resta, destinades a Escoles Oficials d'Idiomes (14) i d'Arts Plàstiques i Disseny (11).

El Departament d'Ensenyament publicarà avui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per docents, corresponent a l'oferta parcial d'ocupació pública aprovada per l'acord de Govern del 18 d'abril del 2017.

Concretament, s'oferiran 373 places per al cos de mestres, 1.602 de professors d'ensenyament secundari, 11 de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i 14 de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes. El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 20 de desembre de 2017. L'objectiu d'aquesta convocatòria és incrementar l'estabilitat de les plantilles dels cossos docents on més necessitat hi ha i reduir l'alt percentatge d'interinitat que tenen actualment les diferents especialitats docents.



A mitjan abril de 2018

La llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà durant la segona quinzena de gener de 2018 i la definitiva d'admesos i exclosos, durant la primera quinzena de març de 2018.

Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s'iniciï a mitjans d'abril del 2018 i finalitzi durant la primera quinzena del mes de juny del mateix any.

Aquestes places formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat anunciades a finals de l'any passat.

Durant el curs 2016-2017 el Departament ja va convocar un concurs oposició de 300 places per a l'ingrés als cossos de professors de formació professional, amb l'objectiu de potenciar les especialitats de formació professional i minorar l'elevat percentatge de temporalitat que hi ha en aquestes especialitats.