La factura de la llum tancarà l´any un 10% més cara

La factura de la llum tancarà l'any 2017 amb una pujada per a un consumidor mitjà al voltant d'un 10% respecte a l'exercici anterior, segons les estimacions que ha avançat aquest dimecres el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la seva compareixença a Comissió en el Congrés dels Diputats.

En un exercici marcat per la menor aportació de les centrals hidràuliques i dels parcs eòlics, les tecnologies més barates, a causa de les absència de pluja i vent, i al major ús per a generació elèctrica del gas natural i el carbó, combustibles més cars i que, a més, han incrementat el seu preu, Nadal ha estimat un rebut final per aquest consumidor tipus (amb una potència contractada de 4,4 kW i 3.900 kWh de consum anual) de 835 euros en el conjunt de l'any.

Aquest import final destinat a electricitat pel consumidor representa 76 euros més dels que va destinar a pagar el seu rebut de la llum en 2016, un any que va estar marcat per una millors condicions climatològiques que va fer que la participació de la hidràulica i les renovables fora molt més gran. Al gener, en plena onada de fred que va disparar els preus de l'electricitat en el mercat majorista -el conegut com a 'pool'- a un màxim rere l'altre, Nadal ja va estimar que el rebut final de la llum de 2017 podria ser al voltant de 100 euros més car respecte a l'any passat.

No obstant això, aquests 835 euros estarien per sota (-1,8%) del que va suposar el rebut de la llum per al consumidor en l'any 2015, un any més comparable amb aquest 2017, a causa que 2016 va ser un exercici de condicions climatològiques excepcionalment bones. Nadal va defensar que les millores introduïdes en el sistema elèctric ibèric han permès que es puguin "resistir millor" les puntes de preus que la resta de països d'Europa quan han sorgit problemes, com amb les nuclears franceses. No obstant, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital va indicar que només s'acabarà amb les diferències de preus de l'electricitat amb la resta d'Europa "quan es tinguin més interconnexions".