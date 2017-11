La Generalitat avisarà 48 hores abans d´activar les restriccions per contaminació

Per tal que tant els ciutadans, com les administracions i sobretot, els operadors de transport públic puguin planificar i organitzar-se davant una possible restricció de trànsit decretada els dies en què els nivells de contaminació són elevats, la Generalitat actuarà amb 48 hores d'antelació.

Així ho ha explicat la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, a només dos dies de la posada en marxa d'aquesta mesura, que limitarà la circulació en dies concrets a les zones de baixes emissions – és a dir, en àmbit de les rondes – per reduir-les fins a un 18% . La Generalitat també utilitzarà totes les eines possibles, xarxes socials, mitjans de comunicació i panells informatius bàsicament, per fer arribar la informació als ciutadans.

Així, quan es detectin que els nivells de diòxid de nitrogen a la conurbació de Barcelona són elevats i les condicions meteorològiques facin preveure que no canviaran, la Generalitat emetrà un preavís per alertar que les restriccions de trànsit a aquestes zones de baixes emissions entraran en vigor 48 hores després. 24 hores després, la Generalitat tornarà a avaluar la situació i determinarà si les condicions continuen en la mateixa línia i ho comunicarà. Si és així, tot quedarà preparat perquè l'endemà s'apliquin les restriccions de trànsit establertes a l'acord entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments afectats