Investiguen un jove de 18 anys per fer comentaris humiliants contra les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils

La Guàrdia Civil investiga un jove de 18 anys, de nacionalitat espanyola, com a autor d'uns comentaris humiliants a les xarxes socials contra les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'estiu passat. En els missatges, el noi es feia passar per un dels responsables dels atacs i va amenaçar en cometre nous atemptats. Segons el Ministeri Interior, el jove va crear un perfil a Instagram usurpant la identitat d'un dels autors dels terroristes abatuts a Cambrils i utilitzant una de les fotos publicades als mitjans de comunicació en les jornades posteriors al 17 d'agost. El compte era d'accés lliure per a qualsevol usuari d'aquesta xarxa social, on també va penjar imatges cruels dels atemptats i va qualificar les víctimes de "brossa humana" .

El jove va rebre una allau de crítiques davant els comentaris que publicava i va acabar tancant el compte, tot i que la Guàrdia Civil el va poder localitzar com a autor del perfil.