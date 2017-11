Permetran que una dona es quedi embarassada amb esperma del seu marit mort

Un defecte de forma de la Fiscalia de Barcelona permetrà que una dona catalana que vol quedar-se embarassada amb esperma congelat del seu marit mort fa uns quatre anys pugui tirar endavant amb el tractament, després que un jutge autoritzés la inseminació, ja que la Fiscalia es va deixar el segell per fer el recurs.

L'advocada de la dona, Sonia Álvarez, va explicar a Efe que un jutge de primera instància de Barcelona va autoritzar que pugui usar l'esperma congelat del seu marit mort, en constatar que l'home hi havia donat el seu consentiment per escrit abans de morir. El jutge, en la seva sentència, va autoritzar la inseminació en interpretar que la legislació catalana permet que es comenci el tractament dins dels 270 primers dies després de la mort del marit però no parla de quan ha de finalitzar aquest.

Al cap d'un any, la clínica de fertilització li va comunicar que no podien fer més intents ja que havia passat un any, temps límit que marca la legislació espanyola. Els advocats de la dona van argumentar que la legislació catalana marca que cal començar dins dels 270 primers dies des de la mort de l'home.