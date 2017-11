Una persona mor en una explosió en un pàrquing a Viladecans

Una persona ha mort aquest dimarts al migdia en una explosió que ha generat un incendi en un pàrquing a Viladecans (Baix Llobregat), segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els fets s'han produït poc després de dos quarts de dotze del migdia en un pàrquing subterrani situat al número 6 del carrer Santiago Rossinyol i Prats. L'incendi, que ja està extingit, ha cremat dos vehicles que es trobaven a la primera planta del pàrquing per causes que es desconeixen i els bombers han localitzat a dins d´aquest pàrquing el cadàver d'una persona, que encara està pendent d´identificar. Els Mossos d´Esquadra han obert una investigació per determinar les causes d'aquesta explosió. Fonts properes a la investigació han assenyalat que l'explosió no ha estat fortuïta i han descartat que es tracti d'una mort accidental o que pugui ser fruit d'un atemptat terrorista.

A més, els bombers també han evacuat una altra persona de l´interior de l´ascensor de l´edifici que ha estat atesa pels serveis mèdics del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) i l´han evacuada a l´Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

Com a mesura preventiva, s'han desallotjat els veïns de 4 blocs del carrer Santiago Rossinyol i Prats, que encara no han pogut tornar a casa seva.

Al lloc dels fets hi treballen tretze dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre ambulàncies del SEM, quatre patrulles dels Mossos d´Esquadra i diversos efectius de la Policia Local.