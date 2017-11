Podem portarà l´aplicació del 155 al Tribunal Constitucional

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha explicat que estan acabant de recollir les signatures per presentar davant el Tribunal Constitucional un recurs contra l'acord del Consell de Ministres que desplega el 155 a Catalunya. Segons ha manifestat, en "breu" faran aquest pas, pel qual la llei requereix un mínim de 50 diputats o senadors (el grup d'Iglesias té 71 diputats). Fonts d'En Comú Podem confirmen que el recurs es registrarà el proper dilluns 4 de desembre. L'anunci arriba hores després que el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, demani a Iglesias que faci el pas "ja que són forces que tantes coses tenen en comú". D'altra banda, el número 2 del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ha explicat que estan en negociacions amb el grup d'Iglesias des del dimarts i ja hi ha hagut "intercanvi d'esborranys" per acabar de fixar una proposta conjunta. "Seria de sentit comú i d'economia processal que féssim un sol recurs", ha manifestat Xuclà. (Noticia modificada amb la data de presentació del recurs i amb declaracions del republicà Joan Tardà)

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat des dels passadissos del Congrés que presentaran "en breu" un recurs davant del Tribunal Constitucional per recórrer l'aplicació del 155 a Catalunya. L'aplicació d'aquest article ha suposat, entre d'altres, la dissolució del Parlament, el cessament de tot el Govern i la convocatòria d'eleccions per part del govern espanyol.

Tal i com recull la llei de l'alt tribunal, es pot presentar un recurs si està signat per 50 diputats o senadors. El grup de Podem –amb les seves confluències- compta amb 71 diputats a la cambra baixa i, per tant, malgrat que partits com ERC i PDeCAT feia setmanes que pressionaven, no tenien un nombre suficient per poder-lo presentar en solitari.

El recurs serà contra l'acord del Consell de Ministres del passat 27 d'octubre (poques hores després que el Senat aprovés el 155) que desplega totes les mesures que s'han aplicat a Catalunya. La llei preveu un termini de tres mesos per poder presentar aquest recurs, però Iglesias ha confirmat que ja estan recollint les signatures necessàries per presentar-lo.

Fonts d'En Comú Podem confirmen que el recurs es registrarà al TC el proper dilluns 4 de desembre amb "l'objectiu d'evitar que el 155 es torni a aplicar a Catalunya i a d'altres comunitats autònomes que han rebut l'amenaça". Les mateixes fonts confirmen que el recurs es presentarà en solitari per part del grup confederal d'Units Podem.



Negociació d'un text comú amb el PDeCAT

Tanmateix, el portaveu adjunt del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ha explicat que des del dimarts estan treballant amb el partit d'Iglesias per presentar recurs consensuat. Xuclà explica que ja existeix un possible text comú i que s'estan "intercanviant punts de vista".

"Si hem tingut unitat de posició per refusar el 155 en el debat del Senat i seria de sentit comú i economia processal que féssim un sol recurs", ha declarat Xuclà, malgrat que la voluntat del partit d'Iglesias és anar en solitari al TC. "El govern espanyol es va extralimitar en el desenvolupament del 155 per dissoldre un Govern i un Parlament quan, expressament, no era voluntat dels constituents", ha criticat Xuclà.



ERC celebra la iniciativa

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha confirmat que el partit s'ha mantingut al marge d'aquesta iniciativa perquè no se'ls ha informat, tot i que celebren que Podem hagi fet el pas. També recorda que ERC no tenia capacitat per presentar-lo però que sí podia fer-ho Podem, al qui havien instat en diverses ocasions.

El mateix portaveu adjunt, Gabriel Rufián, reclamava dimecres des de les escales del Congrés que el grup d'Iglesias fes servir el seu pes dins la cambra baixa per presentar el recurs. Ho feia durant un acte on ERC exigia la llibertat dels "presos polítics".

Després de conèixer l'anunci, Tardà ha dit que celebren la iniciativa tot i no formar-ne part. "Celebrem que ho presentin, hem dit que estem davant una aberració, i tot i que no ens han convidat a sumar-nos-hi això no treu que ho celebrem", ha manifestat. El portaveu republicà, però, diu que esperen "poc" del que pugui resoldre el TC.