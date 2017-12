El jutge no decidirà fins dilluns si deixa els exconsellers, Sánchez i Cuixart en llibertat

Els vuit exconsellers empresonats, amb Oriol Junqueras al capdavant, i els líders independentistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, també a la presó, s'acolliran avui a l'anomenada via Forcadell per demanar al Tribunal Suprem la seva llibertat provisional amb l'argument que acaten l'article 155 de la Constitució.





13.07 h - Llarena ordena un recés

13.01 h - Borràs declara davant el jutge durant més d'una hora a diferència de la resta d'exconsellers

11.29 h - Arrimadas: «Respectem les decisions judicials, però si tornen a governar faran el mateix»

11.21 - Tot preparat per fer efectives les possibles fiances

11.18 h - Els consellers empresonats d'ERC i Forn acaben de declarar davant del Suprem

10.48 h - Eduard Pujol: «Tenim l'esperança de poder tornar a casa amb ells" però "no és la victòria definitiva"

10.27 h - Acaba la declaració de Junqueras davant del Suprem

10.06 h - Junqueras comença a declarar

09.29 h - Els exconsellers empresonats, Sànchez i Cuixart ja són al calabós de l'Audiència Nacional

08.53 h - Arribada al Tribunal Suprem

08.36 h - Puigdemont, als consellers i als 'Jordis': "Feu el que calgui per sortir de la presó"

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d´haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne´n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat! — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 1 de diciembre de 2017



Després de dues hores i mitja de compareixences, Llarena ordena un recés després del qual només quedaran Turull, Sànchez i CuixartL'exconsellera catalana Meritxell Borràs, del PDeCAT, ha estat declarant davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena durant una mica més d'una hora, a diferència del que ha passat amb els exmembres del Govern pertanyents a ERC i de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que han comparegut durant uns 20 minuts.La candidata de Cs a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 21 de desembre, Inés Arrimadas, no s´ha volgut pronunciar a fons sobre la possibilitat que els consellers destituïts i els líders de les entitats sobiranistes que ara estan a la presó puguin sortir en llibertat sota fiança després de declarar davant el jutge del Tribunal Suprem. Però el que sí ha volgut és fixar la posició que tindrà si acaben deixant les presons. "Hem de respectar les decisions judicials sempre, siguin les que siguin, i les respectarem. Però si aquesta gent tornen a governar, tornaran a fer el mateix", ha avisat. A més, Arrimadas ha advertit també que els dirigents independentistes tenen els catalans "acostumats a sentir-los dir coses molt diferents davant els jutges i als mítings o al Parlament de Catalunya", deixant anar així que un possible acatament de la llei i de l´article 155 davant el TS per eludir la presó no tindria massa credibilitat per a ella.Els advocats dels exconsellers i els 'Jordis' ho tenen "tot preparat per fer efectiva la fiança" que podria imposar-los el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per deixar-los en llibertat, segons han confirmat la diputada d'ERC Esther Capella i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.Els consellers empresonats d'ERC i Joaquim Forn ja han acabat la seva declaració davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. La declaració d'Oriol Junqueras ha estat la primera, que ha durat uns 20 minuts, i posteriorment han passat davant del jutge Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa i Joaquim Forn. Els interrogatoris es limiten a la seva situació personal de presó incondicional, sense entrar al fons de la qüestió. Segons fonts properes a les declaracions, pren força la possibilitat que el jutge no emeti les interlocutòries aquest divendres i deixi per dilluns la decisió de si manté els deu investigats empresonats o els deixa en llibertat.El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, s´ha mostrat esperançat des de les portes del Tribunal Suprem que aquest divendres es pugui posar punt i final al "malson de les últimes setmanes" i que els consellers empresonats i els "Jordis" puguin tornar a casa. En tot cas ha recordat que avui no es produirà cap "victòria definitiva" perquè ""la democràcia està en risc, i l´hem de protegir entre tots". "La victòria definitiva serà el dia que en aquest Estat es pugui viure sense l´amenaça que gent que defensa la voluntat dels ciutadans de manera cívica i pacífica pot acabar a presó", ha dit.El vicepresident destituït de la Generalitat , Oriol Junqueras, ha acabat la seva declaració davant del magistrat del Tribunal Suprem cap a les 10.15 hores aproximadament, declaració que ha durat uns 20 minuts. El següent en prestar declaració davant del magistrat Pablo Llarena és el conseller empresonat d'Exteriors Raül Romeva, i més tard seran traslladats des de l'Audiència Nacional els exconsellers Carles Mundó i Dolors Bassa El vicepresident destituït de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha començat a declarar ja davant del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga el Govern per delictes de rebel·lió i sedició, entre altres.Els consellers destituïts de la Generalitat empresonats a Madrid, així com els dos activistes polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han arribat poc després de les 9 del matí des dels seus respectius centres penitenciaris fins l'Audiència Nacional espanyola amb vehicles de la Guàrdia Civil. Allà s'estaran als calabossos en espera de ser conduits, de dos en dos, en cotxe fins l'edifici del Tribunal Suprem, just al costat però que no té calabossos. A continuació, el magistrat Pablo Llarena els prendrà declaració.Els exconsellers empresonats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han començat a arribar aquest divendres a primera hora del matí al Tribunal Suprem per declarar davant del jutge Pablo Llarena. La Guàrdia Civil els està traslladant des de les presons d'Estremera, Alcalá-Meco i Soto del Real.El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, ha escrit un missatge a Twitter aquest divendres al matí, on es dirigeix als consellers, a Jordi Sànchez -número dos de la seva llista- i al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats a Madrid: "Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d´haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne'n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!".