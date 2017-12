Els consellers destituïts acaten el 155 i diuen que actuaran dins del «marge constitucional»

L'advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, ha assegurat que els consellers destituïts han acatat davant del magistrat del Tribunal Suprem l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i han assegurat que actuaran dins de la Constitució. Així, Jordi Pina ha assegurat que en el moment de presentar-se a les llistes electorals del 21-D "és obvi que s'està acceptant la situació creada per l'aplicació del 155", si no, "no es presentarien i es mantindrien al càrrec contra vent i marea, cosa que no ha passat". A més, els consellers del Govern Puigdemont han afegit que tenen la voluntat, si surten escollits o governen, d'actuar "dins dels marges constitucionals i de la legalitat vigent". Això suposa "diàleg amb el govern espanyol i respecte a la democràcia i la legalitat vigent". L'advocat ha explicat que els exconsellers han dit que "la Constitució pot ser modulable i, dins del diàleg i el respecte entre tots i al marc constitucional, es poden aconseguir finalitats polítiques".

En tot cas, ha assegurat que els investigats no han dit si hi havia marge polític per actuar unilateralment, i tampoc han usat l'expressió "per imperatiu legal" per acatar el 155 i la Constitució. Pina ha volgut deixar clar que els consellers destituïts no estan d'acord amb el 155, però ha dit que serà el Tribunal Constitucional qui decidirà si la seva aplicació va ser "encertada o no".

Pina ha dit que confien que dilluns quedin en llibertat perquè tenen les possibles fiances preparades i perquè tenen "arguments sòlids" contra la presó preventiva, tot i que ha admès que fiscalia i VOX, acusació popular, també en tenen a favor, en considerar que no han canviat les circumstàncies i que hi ha diferències entre certs investigats, perquè alguns apareixen en documents decomissats per la policia i altres tenen papers menys rellevants.

Així, el lletrat ha recordat que la majoria d'investigats es presenten a les eleccions del 21-D, cosa que és una circumstància "excepcional" en el cas d'un pres preventiu. Per això, han reclamat al jutge que els deixi en llibertat perquè "s'acudeixi a les urnes en igualtat de condicions: que tots els candidats tinguin les mateixes possibilitats i que els ciutadans tingui les mateixes possibilitats d'escoltar tots els arguments polítics".

Per la seva banda, el lletrat de VOX –que exerceix l'acusació popular- ha explicat que també han demanat, coincidint amb la fiscalia, que es mantingui la presó indefinida per als consellers destituïts, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El seu lletrat, Javier Ortega, considera que tots ells han fet "un frau de llei" perquè després de protagonitzar "una activitat delictiva constant i acreditada ara acaten la Constitució".

Segons Ortega, tots ells han dit que acaten la Constitució "per imperatiu legal". Una manifestació que, per a VOX, "no té validesa penal perquè acatar-la és una obvietat". "S'han limitat a dir que l'acaten i que a partir d'ara mantindran l'activitat política a través de vies democràtiques", ha afegit.

L'advocat de l'acusació popular manté que hi ha risc de fugida perquè part del Govern cessat continua a Bèlgica, que també poden destruir proves que, segons VOX, poden estar "a despatxos, entitats civils o domicilis particulars" i creu que poden reiterar el delicte en l'objectiu de declarar la independència perquè és un extrem que "no han negat".