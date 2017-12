La CUP insisteix en "fer efectiva la república" com a punt comú de cara el 21-D

Els cupaires han aprovat aquest dissabte en Consell Polític un programa electoral de cara el 21-D que "es basa majoritàriament en la implementació de la república". Amb la seu blindada per centenars de persones i per un cordó policial davant la convocatòria de l'ultra dreta, la número 2 dels cupaires a la llista per Barcelona, Maria Sirvent, ha assegurat que defensen així una "voluntat majoritària de canvi, que es va expressar al referèndum de l'1-O".

Volen implementar la república com a "eina de transformació social i d'emancipació social" i per això insisteixen en fixar aquest compromís per "fer efectiva" la república com a punt comú amb altres formacions, ha explicat Sirvent sense concretar amb qui hi ha negociacions en marxa. Els cupaires també hi inclouen, l'"alliberament de presos polítics" i el control "efectiu" del territori, i un gran acord per a un "procés constituent".

"Estem treballant-hi", ha assegurat Sirvent en ser preguntada sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb altres actors i en evitar concretar amb quines formacions estan negociant. Els cupaires tampoc han precisat si aquests punts seran línia vermella per a futurs acords al Parlament. "Són punts sobre la taula i després ja veurem amb la militància aquesta possibilitat", ha assegurat Sirvent. "El 21-D anirem a guanyar per materialitzar aquesta república de consecució de drets polítics i socials, enrere només deixem el 155 i la regressió en drets i llibertats", ha advertit Sirvent".

Més enllà d'aquest compromís en fer "efectiva la república com un estat independent" d'acord amb el referèndum de l'1-O i amb la declaració al Parlament del 27-O, els cupaires defensen també dos punts més: exigeixen l'alliberament dels "presos polítics" i volen un control "efectiu" del territori, cosa que passar per "la fugida de l'Estat i la Guàrdia Civil" de Catalunya. Sirvent també ha defensat, com a tercer punt, un gran acord de país per tirar endavant el procés constituent. Durant el consell polític d'aquest dissabte s'han introduït esmenes al programa electoral, un programa que els cupaires faran públic finalment dilluns.

Sirvent s'ha adreçat als mitjans de comunicació un cop s'ha dissolt la concentració, tant la de l'ultra dreta com la de la militància cupaire davant de la seva seu. En aquest context, la número 2 de la llista de l'esquerra anticapitalista al 21-D ha lamentat que la Junta electoral "no hagi dubtat en prohibir llaços grocs" i en canvi s'hagi "inhibit en prohibir manifestacions feixistes".