Eleccions Ctalunya: Puigdemont: "Encarem el 21-D com una segona volta de l´1-O"

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit avui en una videoconferència que la llista de Junts per Catalunya, que ell encapçala, encara les eleccions del 21 de desembre "com una segona volta" del referèndum de l'1-0, suspès pel Tribunal Constitucional.

Les declaracions de Puigdemont per videoconferència s'han produït durant l'acte de presentació de la llista que ha preparat Junts per Catalunya per a les eleccions del 21-D i que s'ha celebrat a la plaça 1 d'Octubre de Sant Julià de Ramis, d'on és veí l'expresident català.

"L'esperit de l'1-O és l'esperit que pot doblegar l'autoritarisme i que ha obligat l'Estat a assumir que el futur dels pobles no es decideix en un consell de ministres ni en un tribunal, sinó que el futur dels pobles es juga a les urnes", ha sentenciat el president cessat.

Sobre les eleccions autonòmiques del 21-D, Puigdemont les ha qualificat com "una segona volta de l'1-O" amb l'esperança que "hi torni a haver una altra victòria històrica per fer de la via pacífica i democràtica l'únic camí per avançar".

"Hem de canviar d'Estat per aconseguir canviar d'era, per passar d'un Estat que encara viu al segle XX o XIX, i canviar-lo per un que parli amb el món dels reptes del segle XXI", ha assenyalat Puigdemont.

L'expresident de la Generalitat, que encapçala la llista de Junts per Catalunya, ha explicat des de Brussel·les que "per canviar l'estat de por, d'imposició i d'autoritarisme" que viu Catalunya, s'ha de "deixar de banda les passions del nacionalisme imperialista gastat del segle XX que tant de mal han fet a Europa".

Puigdemont també ha afirmat que la plaça on s'estava celebrant l'acte va ser escenari, el passat 1 d'octubre, de "l'agressivitat, la ràbia i la potència policial que tothom va poder veure", i ha denunciat "la impotència política dels que només es van poder refugiar en l'autoritarisme per fer valer unes raons que la democràcia i les urnes no els van donar".

Puigdemont també s'ha dirigit als consellers cessats que segueixen a la presó i ha demanat la retirada de l'article 155 de la Constitució i la rectificació de les polítiques que, ha dit, volen trencar la cohesió social".

Durant l'acte en el qual s'han presentat tots els candidats per a les quatre províncies també han intervingut els membres que encapçalaran la llista a Girona, Gemma Geis, Lleida, Josep Maria Forner, i Tarragona, Eusebi Campdepadrós, que han afirmat que Puigdemont és el millor candidat per liderar Junts per Catalunya i que l'objectiu és "construir llibertat, dignitat i República".