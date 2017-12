Albiol demana un PPC "decisiu" per evitar que Catalunya quedi en mans "d´aventurers" com Cs

El candidat del PPC a les eleccions del 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat que "en aquests moments tan complicats" Catalunya no pot quedar en mans "d'aventurers i oportunistes" com Cs, a qui ha acusat de "jugar" a l'acció de govern en funció de "qui tenen davant". Per això, ha demanat que el PPC sigui la "força decisiva" al Parlament per marcar "les línies i els criteris" dels propers mesos perquè garanteix que són "l'únic partit amb les idees clares". Albiol ha acusat Rivera d'afirmar la setmana passada que Podem era un "partit constitucionalista" mentre aquesta setmana assegura que vol "liquidar" la Constitució. "Les dues coses en set dies no són factibles. Demano una mica de serietat", ha reblat.

Albiol veu "imprescindible" que en moments "d'excepcionalitat política" els partits constitucionalistes tinguin les "idees clares" i demana deixar de banda les diferències per avançar en un "projecte comú" per treure Catalunya de "l'encallador".

En la línia manifestada aquest dissabte pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "l'aventura independentista" i el "projecte rupturista" està arribant al final perquè, assegura, té menys suport social que mai.

Per això, celebra que el 155 hagi permès recuperar "l'esperança" i les "expectatives" de tornar a la normalitat, una "esperança" que considera que no es "pot desaprofitar". "Seria una desgràcia des del punt de vista social que els independentistes tornessin a tenir majoria, tot el hem patit els últims anys seria poca cosa respecte el que vindria en un futur", ha precisat.

Així, creu que el Govern ha tancat portes amb la resta d'Espanya i que s'ha convertit en un "perill" per les autoritats europees. El 21-D és, segons Albiol, l'oportunitat per posar "punt i final" i "tancar" el "llibre independentista".