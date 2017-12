"Avui ens conjurem per obtenir un mandat per seguir construint República"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha dirigit aquest diumenge a alcaldes, regidors i portaveus republicans per unir forces de cara a les eleccions del 21-D. "Avui ens conjurem per tornar a obtenir el 21-D un mandat democràtic per seguir construint República", ha afirmat Rovira en la cloenda de l'acte 'El món local amb la democràcia'. Segons la secretària general d'ERC la nova República passa per "construir uns ajuntaments més forts que siguin uns autèntics governs locals" i deixar enrere la "cotilla" de l'estat espanyol. Rovira també ha aprofitat l'ocasió per denunciar "la repressió" que han patit els més de 700 alcaldes de Catalunya citats per la Fiscalia pel seu suport al referèndum de l'1-O i les conseqüències del 155 als consistoris amb "l'excessiva burocratització i la intervenció de les finances de la Generalitat". Paral·lelament, Rovira ha reclamat una vegada més la llibertat dels presos polítics: "No podem tolerar que continuïn a presó".