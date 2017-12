Carrizosa nega que el 21-D sigui una segona volta de l´1-O

El candidat número 2 de Cs a les eleccions del 21-D, Carlos Carrizosa, ha negat que el 21-D sigui una "segona volta" de l'1 d'octubre, tal com va afirmar Carles Puigdemont, a qui ha indicat que "el que ha de fer és tornar i donar la cara davant els jutges". Segons Carrizosa, "aquí no hi ha invents i els recomptes dels vots no els farà Junqueras" perquè seran "unes eleccions democràtiques amb garanties" on "no es podrà votar cinc vegades". En declaracions als mitjans després de visitar un mercat ambulant a Sabadell, Carrizosa ha reclamat que es voti "massivament" i s'omplin les urnes d'"il·lusió" per "acabar amb el procés. També ha condemnat l'atac a un pis de Balsareny on hi havia penjada una bandera espanyola i ho ha atribuït a la "fractura social creada pel separatisme".

Carrizosa reiterat la necessitat que els partits constitucionalistes s'uneixen per "posar fi a la confrontació i a la fugida d'empreses a Catalunya". Carrizosa també ha carregat contra Miquel Iceta per incorporar a les seves llistes l'exconseller d'Unió Ramon Espadaler i ha dit esperar del PSC que els doni suport a Arrimadas si Cs és el partit constitucionalista més votat.