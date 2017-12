Puigdemont admet que «no es donaven» les condicions per a la independència

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar en una entrevista que és "insostenible que hi hagi eleccions a Catalunya amb una gran part dels candidats a la presó", pel que espera que el jutge del Tribunal Suprem advoqui per la seva posada en llibertat dilluns.

"Estan a la presó per raons polítiques, i si finalment són alliberats és perquè és insostenible que hi hagi eleccions amb una gran part dels candidats a la presó", va dir Puigdemont en una entrevista davant un aforament d'unes 500 persones al festival anual del diari flamenc "De Standaard".

L'entrevista a Puigdemont, que va començar amb retard (cap a les 21.00 hora local), va estar realitzada per les periodistes Corry Hancké i Annelien De Greef al teatre del "deSingel", un gran centre cultural d'Anvers, i va durar uns 45 minuts, en quals va ser preguntat per les raons que motiven el seu camí a la independència o el projecte del seu partit en les pròximes eleccions catalanes.

Puigdemont va pujar a escena després d'una representació de la coreografia de Sidi Larbi Cherkaoui, que havia omplert l'aforament de 800 persones, moltes de les quals van abandonar el teatre abans de l'entrevista, que van escoltar finalment unes 500 persones, aproximadament les mateixes que van acudir al següent acte programat en el recinte.

Minuts abans de ser entrevistat, Puigdemont demanava en el seu perfil de Twitter, "seguir persistint" per a l'alliberament dels sobiranistes que es troben actualment empresonats.

Encara que no va ser preguntat sobre la seva estada a Bèlgica ni sobre el procés judicial en curs al país, sí que va parlar de la Unió Europea i va negar que esperés "el reconeixement europeu de la independència".

"No teníem cap esperança de reconeixement europeu d'independència, per això no hem fet cap petició. Això requereix més temps", va afirmar, i va matisar que les seves crítiques contra la UE són contra "les institucions europees i no contra Europa".

"Europa és la meva pàtria", ha dit, però ha considerat que "és un compromís obligatori dels estats que es preocupin pel que els passa als ciutadans europeus".

Puigdemont va insistir que la situació de Catalunya "és un tema europeu".

Preguntat per l'enquesta electoral de les eleccions catalanes de l'últim Baròmetre d'Opinió Pública de la Generalitat, segons el qual el suport a la independència ha crescut en els últims mesos però no arriba a la meitat de la població de Catalunya, situant-se en el 48,7%, Puigdemont va afirmar que "la única manera de saber-és fer la pregunta als catalans sense por al resultat ".

Sobre la proclamació unilateral d'independència, i preguntat per si va ser un acte "simbòlic o seriós", Puigdemont va respondre que "hi ha actes simbòlics que són seriosos", i que "hi havia una part simbòlica i una altra política".

"Sabem que és un procés que demana molt de temps, negociació i fer política. No preteníem ser independents de manera automàtica, això seria irreal, però sí que volem saber quants catalans volen començar aquest camí", ha subratllat.

Puigdemont va afirmar que, en el cas d'un referèndum, acceptaria el resultat, "sigui quin sigui".

"Amb això no dic que no siguem majoria. Jo crec que ja hem tingut la majoria en 2015 i que la mantindrem", va dir.

De cara a les eleccions, que segons les primeres enquestes deixarien a "Junts Per Catalunya" com a quarta força política, Puigdemont va considerar que encara és aviat per a aquesta avaluació.

"Ja veure'm. Hem presentat la llista fa tot just una setmana. Ja veure'm", ha tancat.

Puigdemont, que dilluns ha de presentar davant el jutge d'instrucció belga els seus al·legats sobre la seva possible extradició a Espanya, va carregar contra els socialistes, encapçalats a Catalunya per Miquel Iceta (PSC), a qui va acusar d'haver votat "el cop d'Estat del 155 ".

"El partit socialista ha votat el que anomenem el cop d'Estat del 155, va ser enormement difícil plantejar-se una majoria política amb un partit socialista que està en caiguda lliure, també que hi pugui haver un acord amb la gent que ha participat directament en la liquidació de les nostres institucions ", va afirmar.

La Cambra del Consell de Brussel·les, tribunal de primera instància, pot decidir dilluns sobre l'ordre d'extradició de les autoritats espanyoles contra Puigdemont i els altres quatre exconsellers de la Generalitat que es troben a Bèlgica.