La CUP promet «deixar-s´hi la pell»

En un acte carregat de simbolisme, la CUP va presentar ahir al matí la seva llista electoral per Girona. Ho va fer davant del col·legi Verd –una de les localitzacions que van viure més de prop l'actuació policial del passat 1 d'octubre– assegurant que es «deixaran la pell» en el que consideren unes «eleccions imposades pel 155».

La cap de llista de la província, Natàlia Sànchez, va defensar que «en un context d'excepcionalitat, s'ha de presentar una candidatura amb persones excepcionals» en una llista «molt àmplia» on les dones «tenim el pes que ens mereixem». Sànchez també va destacar l'aposta pel municipalisme, ja que «moltes de les persones que en formen part són regidors i regidores de diferents localitats» i, fins i tot, hi ha alcaldes com el de Celrà o el de Verges.

Un altre dels punts en els quals van posar èmfasi va ser la presència de gent d'altres organitzacions, com per exemple Pirates de Catalunya, que també va assistir a la presentació. Albert Sunyer va assegurar que la CUP «és l'única opció per fer efectiva la República» –un «objectiu» que tenen en comú els dos partits– i que cal reafirmar «la validesa dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre».

El diputat Benet Salellas també va intervenir a l'acte presentant el seu nou relleu i reivindicant la feina feta per la candidatura anterior durant els darrers dos anys. «Han passat coses molt positives i ens trobem més a prop de la República catalana del que estàvem el setembre del 2015», va assenyalar. Salellas va subratllar que des de la CUP s'ha «aportat el concepte de la desobediència com a instrument necessari en un context antidemocràtic com és el de l'Estat espanyol» perquè «cada passa que hem de fer per recuperar la nostra sobirania ha d'anar acompanyada sempre d'un gest de majories i un gest de mobilització popular».



Durant la compareixença d'ahir, el partit va aprofitar per avançar el calendari previst per als pròxims dies. La campanya s'iniciarà el pròxim dilluns 4 al vespre amb un total de 5 accions simbòliques arreu del territori. El 17 es farà un acte nacional a Girona i la campanya finalitzarà el dia 19 amb un acte a Figueres.