Junqueras demana a la UE que supervisi el 21-D

El vicepresident del Govern destituït pel govern espanyol i empresonat, Oriol Junqueras, demana a la Unió Europea que supervisi els resultats de les eleccions a Catalunya del 21-D "per garantir que siguin respectats realment i per eliminar qualsevol dubte sobre el resultat". En un article al diari Político, Junqueras veu "difícil" creure que el govern del PP respectarà el resultat. Segons Junqueras, d'aquesta manera es garantiría que "els abusos acabaran". En el text Junqueras recorda que en aquestes eleccions "el govern elegit pels catalans està a la presó, les institucions catalanes han sigut usurpades i la ultradreta porta a terme la violencia amb impunitat pels carrers de Catalunya".

Junqueras argumenta que en altres circumstàncies aquestes eleccions serien de poc interès per a la resta d'Europa però creu que en aquest cas es veuran "a tot el continent" i potser són d"d'interès per a la comunitat internacional en conjunt". Per això, veu "vital" que en supervisi el resultat.

"L'absència d'Europa fins ara i la seva declaració de que aquest és un afer intern d'Espanya amenaça de convertir-se en un problema greu a mitjà i llarg termini", escriu Junqueras.

El vicepresident empresonat per l'Audiència Nacional es pregunta si el govern espanyol respectarà el resultat: "Escoltaran el que diuen els votants, o ignoraran la voluntat del poble català un cop més i continuaran perseguint-los?. Segons Junqueras, aquesta és la "pregunta principal" ara mateix.

Les eleccions –segueix- són una forma per tal que els ciutadans canalitzin les seves demandes. "Pot la voluntat de la gent prevaler o prevaldrà la força?".

Junqueras remarca que la UE té "el deure de defensar la democracia". El que expressin els ciutadans el 21-D ha de ser una elecció que es pugui implementar "perquè el nostre futur pugui construir-se sobre una base democrática". I en aquesta línea, distingeix entre "una democracia real i una democracia formal, que només és per mostrar".