Esteban González Pons critica l´independentisme a Figueres

El portaveu del PP i vicepresident primer del Grup PPE al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va assegurar ahir que «el PP vol formar part de la solució al problema que s'ha creat a Catalunya». González Pons va fer aquestes declaracions als mitjans durant una visita a Figueres en la qual es va reunir amb candidats i representants del PP, al costat del també eurodiputat Santiago Fisas. González Pons també va assegurar que la manifestació independentista, que recorrerà els carrers de Brussel·les el pròxim dijous dia 7 estarà formada per turistes catalans, que no hi resideixen. A diferència de la marxa constitucionalista que se celebrarà, també a la capital belga el dimecres, dia 6, i que reunirà espanyols «que hi vivim».