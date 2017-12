Iceta demana distingir «la deriva independentista de la lleialtat federalista»

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, va demanar ahir «a la resta d'espanyols» que «distingeixin la deriva independentista de la voluntat dels federalistes d'oferir lleialtat», cosa que no impedeix exigir el que es considera «just». Iceta va fer aquest prec després de les crítiques que ha rebut la seva proposta de crear una hisenda federal perquè la Generalitat, en consorci amb l'Estat, recapti i gestioni tots els impostos; la defensa del principi d'«ordinalitat» perquè ser solidari no sigui penalitzat; i de la condonació de part del deute a Catalunya.

En declaracions als mitjans després d'intervenir en la III Convenció Federalista organitzada per la Fundació Campalans i la Fundació Friedrich Ebert Stiftung, va fer broma en afirmar: «la recepta és Iceta». Així mateix, va reiterar la seva defensa del federalisme, com una fórmula vàlida per resoldre «alguns problemes bàsics de governació» i va subratllar que, en el cas d'Espanya, caldria adaptar el Senat «a una cultura federal». A més, Iceta creu que «a Espanya hi ha massa 'ordeno i mano' i cal passar a una fase de més cooperació entre tots».

El candidat socialista està convençut que «Ciutadans i el PP no milloraran el finançament de Catalunya i els independentistes han renunciat a això», per tant, «els que vulguin millorar el finançament hauran de centrar-se en els socialistes». Iceta va reiterar la seva defensa del model federalista i va demanar «que ningú vegi fantasmes», abans de reiterar que la seva proposta parteix de la premissa «de la lleialtat amb un projecte compartit».



Llibertat per als exconsellers

D'altra banda, Miquel Iceta també es va referir ahir a la situació dels exconsellers catalans i els dos dirigents de les entitats independentistes que es troben a la presó. El candidat del PSC va expressar el seu desig que dilluns el Tribunal Suprem adopti unes mesures provisionals «més proporcionades». «Des del primer moment hem considerat que la presó era desproporcionada», per això, des del respecte a les decisions judicials, Iceta va demanar que s'adoptin mesures «més proporcionades», com va acordar, segons la seva opinió, el Suprem amb relació als membres de la Mesa del Parlament.