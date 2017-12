Iglesias acusa l´independentisme de "contribuir a despertar el fantasma del feixisme"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat l'independentisme d'haver contribuït, "potser sense voler o potser buscant-ho, a despertar el fantasma que és la major amenaça per a la democràcia, el fantasma del feixisme". Ho ha dit en assegurar que han "fracassat" per haver promès un projecte polític que "sabien que era mentida". En intervenir a l'assemblea dels comuns aquest diumenge a Sant Adrià de Besòs, Iglesias ha acusat també la dreta espanyola d'haver fracassat per haver "renunciat a Catalunya". En aquest context, i en apel·lar a les classes "humils", Iglesias ha erigit CatECP com l'opció del 21-D per un vot de la "reconciliació" i l'ha contraposat al "vot de la venjança" entre els blocs "independentista o unionista". "El vot de la venjança no contribueix a solucionar problemes", ha resolt mentre l'escoltaven candidats dels comuns com Xavier Domènech i Elisenda Alamany.