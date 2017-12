JxCAT: atrapats en l´1-O

Els candidats de JxCAT (dreta de la imatge) i el públic escolten amb atenció les paraules que els va adreçar Puigdemont des de Bèlgica per videoconferència.

Els candidats de JxCAT (dreta de la imatge) i el públic escolten amb atenció les paraules que els va adreçar Puigdemont des de Bèlgica per videoconferència. marc martí

Fred polar a «la capital sentimental». Un dels oradors del matí va definir Sant Julià de Ramis com «la capital sentimental» de Catalunya. La plaça que va ser escenari d'una de les càrregues policials més dures de l'1 d'octubre va acollir, ahir, la presentació de la candidatura de Junts per Catalunya, que encapçala Carles Puigdemont. De renúncia a la nova república, sembla que res de res, si més no de paraula.

Desenes d'independentistes de soca-rel i molt valents (el fred era terrible, penetrant) es van reunir ahir davant de les portes del pavelló d'esports de Sant Julià de Ramis. A dins s'hi disputava alguna competició esportiva; el so del xiulet de l'àrbitre era tan potent que traspassava les parets de ciment. A fora s'hi presentava la llista heterogènia de Junts per Catalunya (JxCAT) –a Lleida tenen un hacker; a Barcelona, un primera espasa dels fogons, Fermí Puig, i la dibuixant vigatana Pilarín Bayés–, el partit del candidat a la Presidència de la Generalitat en les eleccions convocades pel Consell de Ministres, Carles Puigdemont.

Alguns dels assistents desafiaven les prohibicions de la Junta Electoral Central, i de passada el fred, abrigats amb bufandes grogues, del color de la defensa de la llibertat de Jordi Sánchez, exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana i número dos de JxCAT; Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural i dels vuit exconsellers, dos dels quals, Josep Rull i Jordi Turull, també són candidats a ocupar un escó parlamentari en la propera legislatura catalana.

«No surt al Google Maps», es queixava la presentadora de l'acte polític-patriòtic, Pilar Calvo, periodista que es va fer coneguda per les retransmissions radiofòniques dels partits del Barça al costat de Joaquim Maria Puyal, a Catalunya Ràdio, però «som a la plaça 1 d'Octubre». Dies després de les dramàtiques càrregues policials contra civils erigits en defensors de les urnes, l'Ajuntament de Sant Julià va rebatejar l'espai exterior del pavelló amb aquest nom. 1-O, la data. 1-O, fins al moment el gran argument de campanya que esgrimeix la formació creada a voluntat de Puigdemont i en detriment del PDeCAT, el partit de la refundació convergent que, davant dels bruscos vaivens de la política catalana, encara no ha pogut sortir de l'ou.

Espanya és franquista, feixista; Espanya ens humilia; Espanya ens ha robat les institucions; Espanya funciona com ho feia l'Outfit de Chicago a principis del segle XX, governada per «un Govern corrupte», fins i tot «mafiós», acusava l'alcaldessa de Girona i candidata de JxCAT, Marta Madrenas; Espanya ens pega... 1-O: la campanya electoral de JxCAT comença, acaba, gira, pivota, bascula, torna a començar i torna a acabar amb l'1-O.

De qui és la unitat?

Així que les del 21-D no són unes eleccions «normals» (presos, 155, alcaldes encausats, Puigdemont a Bèlgica...) sosté el cap de llista a Tarragona, Eusebi Campdepedrós, ex-militant d'ERC, la culpable del fracàs de la llista unitària a ulls de la candidatura de Puigdemont. Precisament per això va abandonar el partit d'Oriol Junqueras, perquè «no representava la unitat» que sí emana, en canvi, JxCAT, diu Campdepadrós.

Doraemon

De l'acte d'ahir també en quedarà que Joan Lluís Bozzo, director de la companyia teatral Dagoll Dagom i número 70 de la llista per les eleccions a Catalunya, fa «trenta anys» que mira Doraemon, el gat còsmic, un sacrifici que li pertoca com a pare de fills d'edats molt distants.

I, si dels candidats de JxCAT depèn, els propers trenta se'ls passarà sentint parlar de la «nova república», el leitmotiv de la llista del president, que proposa i seguirà proposant un nou estat lliure de l'opressor messetari. 1-O, les eleccions que arriben no són altra cosa que «una segona volta» del referèndum efectista però no efectiu d'independència, afirma Carles Puigdemont, que va intervenir en l'acte de presentació de candidats per videoconferència. 1-O, des de Bèlgica el president destituït va invocar «l'esperit» del dia de la consulta. 1-O, aquella jornada que «va ser una victòria del país i dels ciutadans». 1-O, la data que «vam vèncer la por i la violència». 1-O.



Catalunya, «lliure!»

La imatge de Puigdemont va ser rebuda amb crits de «president, president!». L'alocució del cap de llista acabava amb un «visca Catalunya!». «Lliure!», van correspondre a l'uníson candidats i públic de cos present a la gèlida plaça 1 d'Octubre (la data, el lloc, el símbol, la clau de volta que sustenta la nova aventura política que representa JxCAT). Els Segadors cantats a cappella van tancar el míting. La versió heavy la van interpretar Sound of Thunder a l'Estadi Olímpic de Barcelona.