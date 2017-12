L´Ajuntament de Girona no traurà fins demà la pancarta de suport als presos

L'Ajuntament de Girona no retirarà la pancarta on es llegeix «llibertat presos polítics» de la façana del consistori fins demà, malgrat que la Junta Electoral va demanar que ho fes en menys de 24 hores. Des del consistori al·leguen que no han rebut cap notificació formal ni tampoc la desestimació del recurs que van presentar per evitar treure la pancarta. Fonts de l'ajuntament gironí expliquen que un cop tinguin constància de la resolució de la junta, estudiaran l'escrit amb els serveis jurídics i prendran la decisió que correspongui. Tot plegat, però, serà a partir de demà, ja que durant el cap de setmana no hi ha activitat administrativa.

La Junta Electoral va correspondre els dos requeriments enviats la setmana passada per Ciutadans i Partit Popular demanant que es retirés la pancarta. Va ser aleshores quan l'Ajuntament de Girona va plantejar un recurs per tal d'evitar haver de despenjar el cartell com ja han hagut de fer Ribes de Freser, Figueres i Camprodon, arran d'una petició de la junta, i Olot, que va decidir retirar-lo per iniciativa pròpia.

Amb tot, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ja va deixar clar que si finalment havien de retirar la pancarta, buscarien una solució imaginativa. La Junta Electoral ha començat a enviar requeriments a aquells municipis que tenien penjats el cartell de «Llibertat presos polítics». El requeriment ordena retirar «qualsevol pancarta, cartell o símbol que infringeixi el principi de neutralitat i els que hagin estat declarats com a partidistes per la Junta Electoral Central.