El magistrat del Suprem comunica aquest dilluns si deixa en llibertat els consellers, Sànchez i Cuixart

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena farà pública aquest dilluns la seva decisió sobre si deixa en llibertat els vuit consellers destituïts que estan ingressats a presó, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultura, Jordi Cuixart.

Tots ells van declarar davant de Llarena divendres i, un cop van acabar les seves compareixences, la Fiscalia va demanar que es mantingués la mesura de presó incondicional per a tots ells, perquè considera que no ha percebut cap "indici de sotmetiment a la legalitat vigent" i que encara hi ha risc de destrucció de proves.

En cas que el jutge acordés la sortida de la presó, amb o sense fiança per a tots o alguns d'ells, aquesta es produiria poques hores abans de l'inici de la campanya electoral de l'1-O. La majoria d'empresonats són candidats.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ingressar a la presó de Soto del Real el passat 16 d'octubre pe ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Els vuit consellers destituïts en aplicació de l'article 155 van ser enviats a presó per Lamela el 2 de novembre. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó i Joaquim Forn van ingressar a la presó d'Estremera, mentre que Dolors Bassa i Meritxell Borràs ho van fer a Alcalá-Meco.

El Suprem es va fer càrrec de les causes contra els consellers destituïts i els 'Jordis' el passat 24 de novembre, acumulant-les així a la que ja tenia oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa. L'Audiència Nacional continua instruint la investigació contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana.

Un cop el Suprem va prendre la decisió, les defenses van moure fitxa i totes elles van presentar escrits per sol·licitar que poguessin tornar a declarar i revisar la mesura cautelar de presó incondicional. La declaració va tenir lloc divendres i el jutge va anunciar la decisió per aquest dilluns.

Després de les declaracions, l'advocat Jordi Pina, que representa Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, va explicar que els consellers destituïts van acatar davant del magistrat l'aplicació de l'article 155 i van assegurar que actuaran dins de la Constitució. En aquest sentit, van explicar que els consellers del Govern Puigdemont van afegir que tenen la voluntat, si surten escollits o governen, d'actuar "dins dels marges constitucionals i de la legalitat vigent", amb "diàleg amb el govern espanyol i respecte a la democràcia i la legalitat vigent".

Els consellers van afirmar, segons Pina, que la Constitució "pot ser modulable i, dins del diàleg i el respecte entre tots al marc constitucional, es poden aconseguir finalitats polítiques".

En canvi, la Fiscalia va mantenir la petició de presó incondicional per als deu investigats. El ministeri públic considera que en les declaracions no es va "inferir ni un indici de sotmetiment a la legalitat vigent". També creu que no han modificat la seva voluntat. "La fórmula d'acatament de l'article 155 de la Constitució no ha implicat el reconeixement de cap canvi", va afirmar a través d'un comunicat.

També sosté que el risc de destrucció de proves "es manté" i, en aquest sentit, va recordar l'episodi de la incineradora de Sant Adrià de Besòs quan agents de la policia espanyola van interceptar agents dels Mossos que suposadament volien eliminar documentació que estaria relacionada amb l'1-O.

En el cas dels membres de la Mesa investigats, després de les declaracions el jutge va imposar una fiança de 150.000 euros per a Carme Forcadell i 25.00 euros per a la resta d'investigats, a excepció de Joan Josep Nuet. Tots ells van assumir l'aplicació de l'article 155 i van descartar la via unilateral.