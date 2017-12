Milers de persones demanen la llibertat dels exconsellers en un concert per recollir fons

Música i fred en un nou clam del sobiranisme per reclamar la «llibertat dels presos polítics». L'Estadi Olímpic Lluís Companys es va omplir ahir a la tarda per a un concert de més de tres hores amb una quarantena d'artistes que van actuar conjuntament per versionar cançons com L'estaca, L'àguila negra, Louisiana o els camps de cotó o País petit. L'ANC, organitzadora de la cita, va assegurar que van mobilitzar 50.000 persones per a una convocatòria que pretenia tornar a omplir la caixa de la solidaritat, el fons que ha servit per fer front a multes i fiances del sobiranisme, el darrer cas amb els membres de la Mesa del Parlament. De fet, durant el concert, familiars dels dirigents polítics empresonats van prendre la paraula i es va sentir també la veu dels membres del Govern destituït que són a Brussel·les.

El concert va arrencar amb la versió heavy metal d' Els Segadors, un tema de A Sound Of Thunder. Rere seu van pujar a l'escenari durant unes tres hores noms com els de la Banda Impossible, Els Amics de les Arts, membres d'Els Catarres, Búhos i Bonobos, i Gemma Humet i Judith Neddermann, entre d'altres. De fet, la proposta de L'Estaca de Cesk Freixas, Pau Alabajos, Borja Penalba, Mireia Vives i David Fernàndez va servir també per il·luminar l'estadi amb el llum dels mòbils dels assistents, una imatge que es va repetir en alguna altra ocasió del concert. Els Amics de les Arts i l'Orfeó Català van tornar a sumar veus per Louisiana o els camps de cotó, que ja van interpretar aquest darrer Onze de Setembre a la plaça de Catalunya.

Monica Green, juntament amb tots els artistes que van cantar a l'Estadi Olímpic, va posar punt i final amb We shall overcome, de Joan Baez, a la proposta musical d'un concert que també va donar veu als familiars dels dirigents sobiranistes que són a la presó.

Una d'ells va posar veu a una carta d'Oriol Junqueras: «Després d'un mes empresonats us puc dir que ens sentim forts i més compromesos que mai, no renunciarem mai a la llibertat i la justícia». En una crida a participar a les eleccions del 21-D, Junqueras va demanar que es faci «costat a les urnes», va preguntar al govern espanyol si acceptarà de forma «real» el resultat del 21-D. «Si allò que els electors expressin, serà atès o desatès i perseguit», va preguntar el líder d'ERC, que també va carregar contra «la cacera de bruixes preelectoral».

Després de més de tres hores de concert, l'ANC va resoldre que Catalunya és «un país que lluita cantant i que canta lluitant». Així ho va dir el seu vicepresident, Agustí Alcoberro, amb la mirada posada demà a Madrid. «Però passi el que passi caldrà continuar el combat per la llibertat i caldrà continuar omplint la caixa de solidaritat», va remarcar Alcoberro. També, Carles Puigdemont, en un vídeo des de Brussel·les, va agrair els donatius que s'han fet fins ara.