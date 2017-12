Rajoy carrega contra el PSC i assegura que només el vot al PP té un destí clar

Xavier García Albiol i Mariano Rajoy, acompanyats per un grup de simpatitzants, ahir, a Castelldefels.

Xavier García Albiol i Mariano Rajoy, acompanyats per un grup de simpatitzants, ahir, a Castelldefels. EFE

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha llançat la seva ofensiva en aquesta precampanya a Catalunya contra el PSC, en subratllar que només el vot al PP té un destí «clar» i advertir que no se sap el que faran altres ni amb qui «s'embolicaran» després dels comicis del 21 de desembre. El president del Govern espanyol va participar ahir per segona vegada en un acte de precampanya des que va convocar les eleccions catalanes després d'aplicar el 155, i ho va fer de nou a la província de Barcelona, participant en un míting a Mataró i passejant abans pel centre de Castelldefels.

Encara que bona part del seu discurs va anar dirigit a defensar l'aplicació del 155, Rajoy va llançar diversos missatges velats de crítica a l'estratègia electoral del PSC que lidera Miquel Iceta. Primer ho va fer quan es va dirigir al candidat del seu partit a la Generalitat, Xavier García Albiol, per subratllar que tothom sap el que el líder del PPC farà amb els vots que rebi. «Saben el que faràs amb els vots i el que no faràs; ni t'entendràs amb independentistes ni amb l'extrema esquerra que va al Constitucional perquè no s'apliqui el 155», li va dir Rajoy a Albiol en referència implícita a Podem i els socialistes.

Després, va contraposar la posició «clara i nítida» dels populars davant la d'altres partits que a més estan tenint «ocurrències»,en aquesta precampanya. I encara que no va citar de forma concreta la proposta socialista de crear una Hisenda catalana que recapti tots els tributs de forma directa, va advertir que no s'ha d'«intentar acontentar qui no vol ser acontentat».

Tant Rajoy com Albiol van deixar clar una vegada més quina serà l'estratègia del seu partit en aquesta cursa cap al 21-D, i és la posada en valor constant de l'aplicació del 155 a Catalunya. Des que es va prendre aquella decisió, la vida política ha començat a «asserenar-se», com s'ha iniciat també la «solució a tant despropòsit» viscut a Catalunya amb l'independentisme, va dir Rajoy. A més, segons va afirmar, amb les eleccions s'obre una «magnífica oportunitat» per «recuperar la normalitat, la tranquil·litat i la convivència», que és el que vol la majoria de la societat catalana.



«Deixar que corri l'aire»

En el seu discurs, Rajoy també va asseverar que el «conte» de l'independentisme «ja no dona més de si», i va defensar que les eleccions del 21 de desembre serveixin per «obrir finestres i deixar que corri l'aire». «Ja és hora que a Catalunya es parli de coses diferents. El procés s'ha acabat i ha acabat malament», va dir Rajoy, que va subratllar la «resistència» dels militants i dirigents del PPC. A ells els va agrair «estar aquí sempre», i defensar la nació, la Constitució i l'Estatut, així com l'Estat de dret, «molt apallissat» a Catalunya.