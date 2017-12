Podem acusa el sobiranisme de despertar «el fantasma del feixisme»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar ahir, durant la presentació del programa electoral de Catalunya En Comú-Podem (CatECP) a Sant Adrià del Besòs, que l'independentisme «pot haver contribuït a despertar el fantasma que és l'amenaça més gran per la democràcia, el fantasma del feixisme». Iglesias va retreure als independentistes que van «prometre» un projecte polític «que sabien que era mentida».

En la seva intervenció, el líder de Podem també va dedicar unes paraules a la dreta, assenyalant que tant Ciutadans com el PP saben que els seus candidats no governaran i això demostra que «han renunciat a Catalunya». Segons Iglesias, «Rajoy sap que Albiol no serà mai president i Rivera sap que Arrimadas no serà presidenta de Catalunya», va assenyalar. «Tota la política que fan a Catalunya està pensada exclusivament per buscar vots a altres territoris», de manera que «tota la política que s'està fent està pensada per buscar vots a la resta de l'Estat».

Davant l'atenta mirada dels dos primers candidats dels comuns, Xavier Domènech i Elisenda Alamany, Pablo Iglesias va afegir que «mentre alguns estan encantats de posar vinagre a la ferida, perquè electoralment els ve de perles» i inciten «un vot de venjança», CatECP és «l'única opció honesta» per a les eleccions a Catalunya del 21 de desembre (21-D), ja que representa «el vot de la conciliació entre Espanya i Catalunya».

D'aquesta manera, el secretari general de la formació morada va apel·lar a l'«instint» de la classe treballadora que fa mirar amb desconfiança els que prometen i va qualificar aquest vot de «vot conciliador», afegint que «sense drets socials no hi ha democràcia». «Vull demanar a la classe treballadora de Catalunya que cap bandera els faci oblidar qui són els corruptes, qui van pactar les amnisties fiscals per protegir els rics i que s'emocionen amb banderes diferents i després comparteixen la bandera Suïssa», va destacar. Finalment, el líder de Podem va assegurar que «s'obre una nova època» on caldrà «gent que s'assegui a la taula i sigui capaç de buscar solucions i dialogar».

D'altra banda, la número dos de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, es va dirigir a Esquerra Republicana (ERC) i al Partit Demòcrata de Catalunya (PdCat) per retreure'ls la via unilateral: «Senyors de Convergència i d'Esquerra, ho hem sabut sempre: del PP no es desconnecta, al PP se'l fa fora».